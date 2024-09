Titul s Mladou Boleslaví? To je můj sen v každém angažmá, kde jsem, říká Jinoch

Mladá Boleslav vytasila před pár dny pořádný trumf. Do funkcionářského týmu získala z Dukly Josefa Jinocha, který má pořádnou porci zkušeností. Neskrývá ambice prohnat v nejvyšší soutěži českou klubovou elitu. A v lepším případě ji i předstihnout. "Boleslav bych chtěl samozřejmě vidět v tabulce co nejvýše. Uvidíme, jak to v téhle sezoně bude. Nový systém evropských pohárů přidává všemu na zajímavosti," usmívá se nový ředitel sportovního vývoje ve středočeském klubu.

Když se objevila možnost odejít do Mladé Boleslavi, nějaký čas jste to zvažoval. Co nakonec rozhodlo?

"Po změně majitele v Boleslavi jsem dostal nabídku. Informoval jsem majitele Dukly pana Petra Pauknera. Měli jsme spolu několik jednání. Rozuměl, že to je pro mě výzva."

Zkoušel vás v klubu udržet, věděl jste třeba o tom, že do Dukly vstoupí nový investor, s nímž mohou přijít velké změny. To přece mohlo být také zajímavé, ne?

"I tohle jsme řešili. Věděl jsem, že se to připravuje. Rád jsem pracoval pro Duklu a pana Pauknera. Ve chvíli, kdy se chystala tato změna na straně majitelů Dukly, se pro mě ale stala nabídka z Boleslavi zajímavější."

V Mladé Boleslavi jste už jednou působil, proč jste podruhé vstoupil do stejné řeky?

"Jdu do Mladé Boleslavi, která je teď jiná. Když jsem byl v klubu poprvé, byl jeho majitelem pan Dufek. Po příchodu trenéra Karla Jarolíma si pan Dufek řešil věci napřímo s ním. Proto jsem tehdy odešel, neviděl jsem v tu chvíli přidanou hodnotu mého působení v klubu."

Dukla vás uvolnila, ale nejspíš nebyla ráda, že odcházíte. Dostala za vás nějaké odstupné? Za trenéry a hráče se platí…

"Teď to nebylo o financích. Jsem rád, že mi pan Petr Paukner vyšel vstříc a uvolnil mě. Ale moje rozhodování nebylo vůbec jednoduché."

Takže za vás nějaké miliony na Julisku nepřijdou?

(směje se) "Vážně o žádných milionech nic nevím."

Vnímáte působení v Boleslavi jako výzvu? V jakém cíli má skončit?

"Když jsem byl v klubu poprvé, skončili jsme v předkolech evropských pohárů. Rád bych, aby to nyní bylo jinak."

Zaslechl jsem, že by třeba do pěti let chtěla Boleslav zkusit zaútočit i na mistrovský titul. Co říkáte na tohle tvrzení?

"Ano. To je můj sen v každém angažmá, kde jsem. Vždycky si přeju, abychom byli první. Ať už je rozložení sil mezi kluby jakékoliv. Všechny zápasy začínají nula nula."

Aktuální pozice Mladé Boleslavi. Livesport

Boleslav hraje Konferenční ligu, co říkáte při svých zkušenostech na to, že se rozhodla jít cestou zahraničního trenéra? Zkusila jít sparťanskou cestou, kde se osvědčil trenér Priske?

"To není kopírování Sparty. Je to jen jiný přístup k fungování klubu. Současný majitel se při svém působení ve Švédsku nechal inspirovat jejich strukturou a organizací klubu, způsobem rozhodování, vytváření podmínek pro hráče. To podobné chce postavit tady v Čechách."

Vy jste přišel na pozici ředitele sportovního rozvoje, počítám, že budete chtít posouvat talenty z rezervy. Té se zatím tolik nedaří…

"Myslím, že práce s talenty je problém pro celý český fotbal. Nejdůležitější pro vývoj profesionálního hráče je podle mě přechod z mládeže do dospělé kategorie. Tam končí nejvíc hráčů, ztrácí se. Chtěl bych naučit mladé hráče hrát na vítězství, ne si jenom zahrát. Že to není o dovednostech, ale i o odpovědnosti za výsledek. Rozdíl mezi výkonnostním a profesionálním fotbalem je, že profesionální fotbal se hraje za peníze a pro výsledek."

Kromě fotbalu se věnujete i podnikání, máte třeba kavárnu v centru Prahy s trenérem Radkem Kronďákem. Konzultoval jste s ním nabídku?

"Nabídku jsem zvažoval sám, jen s nejbližšími. Samozřejmě vnímám, že Radek Kronďák na své pozici trenéra odvádí dobrou práci, jako naposledy v Chrudimi. Myslím, že by si nabídku z nejvyšší soutěže zasloužil."

Pokud ještě na závěr zareagujeme na aktuální dění. Chance Liga má kvůli drsnému deštivému počasí neplánovanou přestávku. Mladá Boleslav má už druhý odložený zápas. To může být při nabité termínové listině problém, že?

"Není to nic příjemného. Tenhle ligový ročník bude celý zajímavý. Hraje se o hodně, když jde o přímý postup do Ligy mistrů. Po letním Euru neměli reprezentanti skoro žádné volno, podzimní část končí 19. prosince a jarní začne už ke konci ledna. Každý odložený zápas bude dělat termínovou listinu ještě nabitější. Musíme si uvědomit, že začneme jarní část bez zimní kondiční přípravy. Bude zajímavé sledovat, jak si s tím kluby poradí."