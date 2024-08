Vybudoval mužstvo s velkým srdcem, děkoval mladoboleslavský Brännström za postup i Holoubkovi

Kouč fotbalistů Mladé Boleslavi Andreas Brännström (48) ocenil po úspěšně premiéře na lavičce a postupu do hlavní soutěže Konferenční ligy práci svého předchůdce Davida Holoubka (44). Řekl to v klubové nahrávce pro média po čtvrteční výhře 3:0 na hřišti maďarského Paks v odvetě 4. předkola. Podle Švéda si jeho noví svěřenci skvěle poradili s neobvyklou výměnou trenéra v průběhu dvojzápasu.

Mladá Boleslav po domácí remíze 2:2 rozhodla po změně stran, postupně se trefili Lamin Jawo, Martin Králik a Matěj Pulkrab. "Musím ocenit všechny hráče, nebyla to pro ně jednoduchá situace. Museli se během dvojzápasu vypořádat se změnou kouče, měli jsme společně jen tři tréninky. Poděkování zaslouží i realizační tým a bývalý trenér, vybudovali tu mužstvo s velkým srdcem," řekl Brännström.

V úvodním dějství přitom byli lepším týmem úřadující maďarští vicemistři. "V prvním poločase jsme mohli hrát lépe, na druhé straně jsme si velmi dobře poradili s jejich silnými útočníky. Pro některé naše hráče to byl největší zápas, jaký kdy hráli. Cítil jsem to napětí, i proto jsem se snažil směrem k týmu působit co nejklidněji," podotkl Brännström.

Středočeši postoupili do hlavní fáze evropského poháru po 17 letech a potřetí v historii. "Pro celý klub je to velký úspěch. Takové výsledky ve fotbale neslavíte každý den, v tomhle jsem měl štěstí," uvedl Brännström, který teprve v sobotu nahradil Holoubka.

Mladoboleslavští navázali na postup přes litevský Transinvest a Hapoel Beer Ševa. Za účast v hlavní soutěži dostanou bonus 3,17 milionu eur (asi 80 milionů korun). Jména šesti soupeřů pro nově zavedenou ligovou fázi Konferenční ligy se Středočeši dozvědí při pátečním losování. Domácí zápasy ale budou kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát v azylu v Hradci Králové.