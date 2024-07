Tohle si budu pamatovat do konce života, zářil Spáčil. Frťala nazval neuznaný gól šílenstvím

Pořádnou divočinou skončilo úvodní kolo Chance Ligy. Nedělní večerní duel mezi Hradcem Králové a Teplicemi spěl k bezbrankové remíze, nakonec ale Malšovickou arénou cloumaly pořádné emoce. Nejprve slavily po rohu Severočeši, ale jejich gól po zásahu videa neplatit. A když utkání spělo k bezbrankové remíze, udeřil Hradec. "Na tohle si budu pamatovat do konce života," zářil před kamerami O2 TV autor vítězné trefy Karel Spáčil (21).

Poslední vzájemné zápasy jasně ukazovaly, že to Teplice na Hradec neumí. Tentokrát to však vypadalo, že Severočeši neodjedou od Votroků bez bodu. A chvíli se zdálo, že by dokonce mohli urvat vítězství. Když už ale v závěru dopravili míč do sítě, vzalo jim radost video. To odhalilo dvojí hraní Daniela Trubače při rozehrávce rohového kopu. Za chvíli navíc napřáhl z dálky hradecký Spáčil a jeho tečovaná rána skončila v teplické síti.

"Co je na fotbale krásné, to jsou emoce. A my prožíváme ty krásné," zářil trenér vítězů David Horejš. "Samozřejmě, v 90. minutě dostaneme gól, to jsme měli hlavy dole. Ale nakonec se to otočilo a Karlos to krásně trefil. Nakonec se to přiklonilo k nám a jsem za to rád," vykládal do kamer O2 TV.

Na lavičce prý hned Hradečtí tušili, že u teplického gólu nemusí být vše podle pravidel. "Lukáš Vácha hned hlásil, že tam byl dvojí dotek, tak by to platit nemělo. Ale vždycky trnete. Byla devadesátá minuta, Teplice byly snad poprvé u naší branky a padl by ten gól. Samozřejmě jsem rád, že se to pak překlopilo na naší stranu," dodal.

Trenér Votroků si myslí, že neuznaný gól soupeře Hradec nakopl do zbytku duelu. "To bylo vidět. Bylo cítit, že ještě chceme vyhrát. A nakonec se k nám přiklonilo štěstí. Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým," konstatoval Horejš.

Úplně opačné pocity prožíval trenér poražených Zdenko Frťala. Tomu do řeči rozhodně moc nebylo. "Je mi strašně líto kluků, protože k vítězství jsme měli blízko. Tohle, co se stalo, jsem ještě nezažil," popsal koncovku duelu trenér Teplic.

Když byl dotázán, zda tušil, že před gólem jeho týmu mohlo dojít k porušení pravidel, nechtěl o situaci mluvit. "Vůbec se nebudu vyjadřovat, absolutně ne. Jsou to nesmysly, šílenství. Nechci říct nic nebezpečného," konstatoval.

Nemyslí si ani, že po zásahu VAR nedošlo u jeho hráčů ke ztrátě koncentrace, které by Hradec využil ke vstřelení vítězné branky. "Domácí se dostali do nějaké situace, která skončila střelou a Jehor to tečnul a náš gól na to nezareagoval," doplnil Frťala. "Tohle nás bude bolet, ale už s tím nic neuděláme, nic nezměníme. Musíme se připravit na Spartu."

K situaci před neuznanou teplickou trefou se vyjádřil i exekutor rohového kopu Trubač. "V té rychlosti vám nedokážu říct, zda tam byl jeden nebo dva doteky. Mě spíš zaráží, že do toho vstupuje tak dlouho VAR. Možná to trvalo čtyři minuty, než se rozhodlo. To je dlouhá doba," mrzelo Trubače. "Věděl jsem, že ofsajd to být nemohl, faul asi taky ne. Jen mi podjela stojná noha, řešil se dvojdotek a já si neuvědomuji, jestli byl vidět, já jsem to neviděl," popisoval smutný hrdina z Teplic.

Stál si ale za tím, že neuznaný gól Teplice nesrazil. "Byl to remízový zápas a Hradec byl nakonec šťastnější," doplnil. "Bolí to dostat takový gól, ale je to první zápas. Sezona teprve začíná, půjdeme zápas od zápasu."

Naopak nejšťastnějším mužem byl v Hradci v neděli večer Spáčil, jenž si připsal vítězný gól. "Na tohle budu vzpomínat do konce života, protože, když dostanete v poslední minutě gól, ten pak neplatí a vy ještě dáte branku, to je prostě nádheram, že jsme to přes takový šok dokázali uhrát," zářil Spáčil.

Když daly Teplice gól, byla to pro Hradec rána. "Byl to šok, z rohu, který ani možná neměl být. Byla tam blbě tečovaná střela. Málem nás to stálo zápas. Ale díky bohu ne," oddechl si. "Je výborné, jak jsme dokázali navázat. Dostali jsme se ještě do jedné šance, bylo tam i štěstí, ale to k tomu patří. Jsem za to rád. Míč jsem tlačil snad vším, aby skončil v bráně. Řekl jsem si, kam to chci, dal jsem do toho ránu a propadlo to tam," uzavřel hodnocení hradecký hrdina.