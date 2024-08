Velký návrat do české ligy. Spící ofenzivu Slovácka má probudit bývalý reprezentant Krmenčík

Michael Krmenčík se Slovácku upsal do léta 2026.

Chance Liga se dočkala velkého návratu, české trávníky po dvouleté přestávce znovu okusí Michael Krmenčík (31). Bývalý útočník Viktorie Plzeň či pražské Slavie, jenž v minulosti patřil do základní sestavy národního týmu, se pokusí probudit ofenzivu Slovácka. Autor 58 ligových branek naposledy působil v kyperském Apollonu Limassol. S jihomoravským klubem podepsal smlouvu do léta 2026.

Čtvrtfinalista Eura z roku 2021 má na kontě v národním týmu 35 zápasů, v nichž dal devět branek. Naposledy nastoupil před dvěma a půl lety v kvalifikačním duelu proti Estonsku. V české lize hrál Krmenčík za Ostravu, pražské celky Duklu se Slavií a za Plzeň, se kterou čtyřikrát vyhrál domácí ligu. Dva mistrovské tituly má i s belgickými Bruggami, odkud si odskočil do řeckého PAOKu.

Po nevyvedeném angažmá v sešívaném dresu, kde stihl ve 14 zápasech vstřelit čtyři góly, se Krmenčík vydal na exotickou adresu. Na konci května minulého roku však po jedné sezoně účinkování v indonéské lize, kde působil v Persiji Jakarta, uzavřel. Týmu pomohl 10 ligovými brankami ke druhému místu a vrátil se do Evropy, tentokrát ale ne do Řecka, nýbrž do kyperského Apollonu Limassol.

Zatímco v Perisiji hrál Krmenčík spolu s dalším někdejším slávistou Ondřejem Kúdelou, ve Slovácku se sejde s někdejším spoluhráčem z Plzně Milan Petrželou. Tým z Uherského Hradiště na něj bude spoléhat, zatím se totiž v ofenzivě trápí – v úvodních čtyřech kolech nejvyšší soutěže dalo jediný gól.