Vitík dostal druhou žlutou za kopnutí do lýtka, vysvětloval sudí. Chyba, shodli se experti

Sudí Ladislav Szikszay byl po tlakem od chvíle, kdy byla zveřejněna nominace na derby "S". Připomínalo se mu, že to poslední nezvládl. "Nápor na psychiku to byl velký. Byly tam akce, co bychom mohli udělat i lépe, ale celkově dojem bude dobrý," říkal před kamerami O2 TV. Jádrem sporu může být vyloučení sparťana Martina Vitíka. "Druhou žlutou kartu jsme udělili za kopnutí obránce Slavie do lýtka bez možnosti hrát míč," tvrdil sudí. "Kopnutí jsem neviděl. To byla chyba," oponoval Tomáš Vaclík a druhý z televizních expertů Karel Jarolím souhlasil.

Szikszay tvrdil, že v nedělním utkání využil zkušeností z derby, které už v minulosti odřídil. "Zkusil jsem se od toho odrazit, zkusili jsme něco změnit a já si myslím, že se to i podařilo do 85. minuty. Pak tam byly nějaké akce, co bychom asi mohli udělat i lépe. Ale myslím, že celkově dojem z toho derby bude dobrý," tvrdil arbitr.

Poslední minuty se ale v Edenu zvrhly v divočinu. "To byl blázinec. Ale když to vezmete fanouškovsky, mám rád emoce, když to nepřeroste určitou hranici, tak to do toho fotbalu patří. A 85 minut se hrál fotbal a skvělý na obě dvě strany. A ten konec, tam vzplály emoce, možná kvůli výsledku. Možná kvůli něčemu jinému. Ale do derby to patří. Uvidíme, jak jsme to vyřešili, důležité pro nás je hodnocení Komise rozhodčích," prohlásil.

Následně okomentoval i obě vyloučení. Nejprve poslal arbitr do kabin sparťana Vitíka po situaci v pokutovém území Slavie. Všeobecně se myslelo, že šlápl na ležícího gólmana Kinského, ale to vyvrátily televizní záběry. "Ve spolupráci s asistentem jsme udělali druhou žlutou kartu a následně červenou kartu za kopnutí obránce Slavie do lýtka bez možnosti hrát míčem, protože brankář Slavie už měl míč pod kontrolou. Hráč Vitík tím vlastně vyprovokoval hromadnou konfrontaci hráčů na hrací ploše. Proto jsme mu udělili žlutou kartu," líčil Szikszay.

"Upřímně to kopnutí do lýtka nevidím. V ten první moment to byla reakce na to, že Tonda Kinský zůstal ležet a držel se za lýtko, slávisti to začali reklamovat. Tam pan rozhodčí udělal chybu," oponoval sudímu gólman Tomáš Vaclík a bývalý trenér Slavie a národního týmu Karel Jarolím jej podpořil. "Já si myslím to samé," doplnil.

Následně byl vyloučen i slávista Oscar Dorley, který hlavou udeřil do hrudi sparťana Rrahmaniho. "Tu situaci jsme z našeho pohledu mohli vyřešit lépe. Tam za mými zády Oscar, když jsem to viděl na videu, tak se nechal vyprovokovat hráčem Sparty číslo 10 a udeřil ho hlavou do oblasti krku a hrudě. Takže za hrubé nesportovní chování následuje červená karta. A zároveň byla udělena žlutá karta hráči Sparty číslo deset za vyprovokování," nabídl sudí svůj pohled na situaci.

"Tady za mě v pořádku, správně vyřešené. I s tou žlutou kartou pro Rrahmaniho," podpořil arbitra Vaclík. "Od Oscara je to klukovina. Je konec zápasu, Slavia byla ve vedení. Neměl by se nechat vyprovokovat," zlobil se na hráče Jarolím. Slavia tak přišla o důležitý článek sestavy. "Oscar je pro mě klíčový hráč. Laťku má nastavenou vysoko, asi si to ani spousta lidí neuvědomuje, jak hraje dobře celou sezonu," doplnil Vaclík s tím, že teď opora vypadne ze sestavy možná na dvě či tři utkání, což je pro Slavii nepříjemnost.