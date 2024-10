Dvě ligové porážky v řadě. To Sparta neznala od května 2022. Lars Friis (48) pocítil to, co se jeho předchůdci Brianu Priskemu (47) ani jednou nestalo. “Ano, není to pro nás lehké, nevyhráváme rozdílem pěti branek, ale takové období tu bylo už v minulé sezoně. Musíme si s tím poradit,” reagoval dánský kouč po prohraném derby v Edenu.

Co znamená porážka v derby do dalších zápasů?

"Nic zásadního se pro nás nemění. Budeme pokračovat v tom samém jako dosud. Prohráli jsme bitvu, ale rozhodně ne válku. Slavia má nyní náskok, který budeme dohánět, ale neřekl bych, že bychom z toho náhle měli panikařit."

Čemu přičítáte špatný úvod zápasu?

"Nemám tušení, proč tomu tak bylo... Bavili jsme se o tom, že musíme mít dobrý začátek, ale pak inkasujeme první gól v úvodních 90 vteřinách nebo druhé minutě…To se pak hraje na takovém stadionu složitě. Nebylo to od nás dostatečně dobré, jak jsme rozehráli zápas"

Slavia vás po levé straně přehrávala, proč hrál Ermal Krasniqi?

"Nevím, jak na to mám odpovědět. Nemohl jsem vědět, že to tak bude vypadat. Očekávali jsme, že to bude zápas, kdy budeme mít hodně prostoru vepředu, kam by se Krasniqi mohl dostávat svými náběhy, ale nestávalo se tak. Naopak jsme měli více místa v nižších prostorech, takže jsme více hráli s balonem a to jsme při tvoření taktického plánu nečekali."

Nečekal jste v tu chvíli lepší reakci od hráčů na hřišti?

"Věděli jsme, jakým stylem Slavia hraje. Má ho dokonale vypilovaný, potrápila tu velká evropská mužstva. Jsou v tom fakt dobří. Ale tentokrát nám dali více prostoru, mohli jsme více hrát a to jsme upřímně nečekali. Nedokázali jsme se tomu přizpůsobit. Trvalo nám asi čtvrt hodiny, než jsme se zorientovali a dokázali jsme si najít prostor pro kombinaci. Ve druhém poločase už to od nás bylo mnohem lepší."

V posledních ligových zápasech se Sparta na body obrovsky nadřela a poslední dva dokonce prohrála, což se týmu nestalo přes dva a půl roku. Přitom v pohárech předvádíte lepší výkony. V čem je hlavní rozdíl?

"Ano, máme trochu potíže, nevyhráváme rozdílem pěti branek. Měli jsme stejný problém v minulé sezoně, kdy to pro nás bylo složitější, ale nevnímám to jako nějaký velký problém. Rozdíl je především v tom, že zatímco doma musíme všechny porazit a vyhrát, jsme týmem, který dobývá soupeře, tak v Evropě je to mnohdy naopak. Občas mi přijde, že v české lize je pro většinu týmů duel se Spartou jako zápas v Champions League. Musíme si s tím umět poradit, být více kreativní."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Řekl si Albion Rrahamni o místo v základní sestavě? Byl mnohem přínosnější než Victor Olatunji.

"Victora jsme postavili, protože v minulosti tu dělal obraně domácích velké problémy. Tentokrát se mu to tolik nedařilo, byl velmi dobře pokrytý. A jak jsem říkal, měli jsme více prostoru, především uprostřed hřiště, než jsme očekávali, do takového zápasu se víc hodí Albion, což je zase jiná typologie útočníka. Je silnější v mezihře, ve výstavbě hry a zároveň je to skvělý zakončovatel, což jste sami mohli vidět. Do budoucna bude vždy záležet na typu soupeře, nebudeme říkat, že jeden je teď jednička a bude hrát pořád."

Tentokrát nebyl zápas tolik emočně vypjatý. Všiml jste si toho?

"Musím říct, že rozhodčí to 90 minut zvládal velmi dobře, takže nebyl důvod pro nějaké vzplanutí emocí. Na druhou stranu jsem od kolegů slyšel, že druhá žlutá pro Martina Vitíka neměla být. Prý na brankáře nešlápl, měl to být spíš domácí hráč, takže jsem čekal, že se mu vyloučení odvolá, ale nestalo se tak. Obecně si myslím, že to nebyl zápas na udělení dvou červených."

Sedí vám takový metr víc?

"Jednoznačně. Rozhodčí nám dovolil hrát fotbal, to je vždycky ohromně důležité pro tak velké zápasy. Navíc dokázal i ochránit hráče. Jakmile se z toho stane soubojová válka, tak je nemožné sehrát dobrý zápas. Líbilo se mi to. Byl to asi nejlepší výkon sudího v derby, co jsem za poslední dobu viděl."