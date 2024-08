Vydá se sparťan Sörensen za bývalým trenérem? O dánského stopera se zajímá Priskeho Feyenoord

Asger Sörensen by mohl obnovit spolupráci s trenérem Brianem Priskem.

Nahánění sparťanských obránců evropskými fotbalovými velkokluby neuvadá. Po Angelu Preciadovi (26) a Martinu Vitíkovi (21) je na radaru zahraničních skautů i Dán Asger Sörensen (28). Do svých řad by ho chtěl trenér Feyenoordu a jeho bývalý kouč z Letné Brian Priske.

Ve středu, pár hodin po postupu do hlavní fáze Ligy mistrů, Sparta definitivně zatrhla odchod Vitíkovi, o kterého jevily zájem italská Boloňa či německý Hoffenheim. Chce mít pro náročnou soutěž co nejsilnější kádr.

Nyní v Nizozemsku vyplavala informace, že by Feyenoord mohl poslat nabídku na Sörensena. Vše podle webu 1908.nl záleží na tom, zda klub opustí Lutsharel Geertruida, o nějž se zajímá Aston Villa. Podle posledních informací je pravděpodobné, že by se nizozemský reprezentant měl na závěr přestupového období stěhovat do Anglie.

V takovém případě prý Feyenoord pošle nabídku do Prahy na dánského stopera, který na Letné odvádí výbornou práci. Už jednou se Nizozemci na Letné trefili, když do svých řad předloni v létě zlákali slovenského zadáka Dávida Hancka.

Krátce předtím přišel do Prahy Sörensen za 700 tisíc eur z Norimberku. A stal se de facto jeho nástupcem. Dánova současná hodnota je minimálně trojnásobná, spíš vyšší. Pokud však vedení Sparty odmítlo uvolnit Vitíka, těžko si představit, že by souhlasilo s prodejem své dánské opory...