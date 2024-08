Přijde Sparta o klíčového obránce? Hoffenheim touží po Vitíkovi, nabízí balík a chce ho o víkendu

Mohl by se Vitík s Prahou rozloučit?

Švédské Malmö pouští svou hvězdu Sebastiana Nanasiho (22) do Štrasburku, průvan ale možná nastane i v kádru pražské Sparty. Podle serveru inFotbal.cz se bude ve čtvrtek opět jednat o odchodu stopera Martina Vitíka (21). Velký zájem má bundesligový Hoffenheim, jenž za nadějného hráče měl nabídnout 10 milionů eur, tedy zhruba 250 milionů korun. Hráče by rád získal už před víkendovým ligovým duelem proti Kielu. Otázkou je, jak na tom Vitík bude po duelu ve Švédsku zdravotně.

O Vitíka je v Evropě zájem, média už před řadou měsíců zmiňovala, že je mladý stoper v hledáčku italských klubů. Jenže s konkrétní nabídkou se vytasil bundesligový Hoffenheim, jenž řeší problémy v defenzivní řadě. Mladý obránce by se podle všeho náramně hodil a podle inFotbal.cz je pro klub jeho získání prioritou. Nabídka ve výši deseti milionů eur nemusí být konečná, kluby budou jednat a mluví se třeba i o sumě o dva miliony eur vyšší.

Otázkou je, zda Sparta na nabídku kývne. Po devatenácti letech může postoupit do hlavní fáze Ligy mistrů. V Malmö vyhrála 2:0 a je hodně blízko splnění snu. Leckdo nevěří, že sportovní ředitel Tomáš Rosický prodá klíčového hráče defenzivy už před odvetou. A co po ní? Záležet bude na postoji Hoffenheimu, zda nakonec nebude hledat jiné řešení. Druhý zápas s Malmö čeká Spartu v úterý 27. srpna, přestupové okno je otevřené do pátku 30. srpna.

Hráčovy poslední sezony. Livesport

Možný pohyb v kádru ostatně naznačil i trenér Sparty Lars Friis přímo po utkání ve Švédsku. "Když máte dobrý tým, máte i dobré hráče a když máte dobré hráče, spousta jiných klubů má o ně zájem. Kdybych měl hráče začít schovávat, tak bych to musel udělat s celou jedenáctkou, ale," naznačil nejprve, že je možné, že z Letné někdo do zmíněného data ještě odejde.

"Je to tu stejné každý půlrok, když se řeší přestupy. Objevuje se spousta spekulací. Některé jsou pravdivé, některé jsou lživé a dokud je přestupové okno otevřené, stát se může cokoliv. Ale leccos vypovídá o síle našich hráčů, jak přes různé spekulace, které se objevují, dokáží podávat dobré výkony," dodal na tiskové konferenci.

Jak to tedy s Vitíkem bude? Středeční zápas kvůli zdravotním problémům nedohrál. Na tahu je Hoffenheim, který bude jednat se Spartou. Jak celá situace dopadne, to bude jasné během pár dní.