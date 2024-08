Sparta dotáhla příchod posily do útoku, z Rapidu Bukurešť přivedla Rrahmaniho

Vedení Sparty v pondělí oficiálně potvrdilo příchod kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho (23), s úřadujícími mistry podepsal víceletý kontrakt. Letenští za rodáka z Besianë, který se stal jejich čtvrtou letní posilou, poslali do Rumunska částku údajně přesahující čtyři miliony eur. To by z Rrahmaniho udělalo vůbec nejdražší posilu v historii české ligy. Pikantní na přestupu je i fakt, že se o něj nedávno zajímala i konkurenční Slavia.

Odchod Rrahmaniho z Rapidu Bukurešť už v sobotu potvrdil spolumajitel Rapidu Victor Angelescu. "Ano, prodali jsme ho. Rapid dostane pět milionů eur a patnáct procent z případného budoucího přestupu. Dostali jsme částku, kterou jsme chtěli," uvedl pro web prosport.ro.

Rrahmani se tak stal již druhou posilou Sparty, která v letním přestupovém okně dorazila z Rapidu. Kosovský hrotový útočník se v kádru Letenských připojí ke spoluhráči z reprezentace Ermalu Krasniqimu, který na Letné podepsal smlouvu už na začátku června.

Ještě v červenci se přitom zdálo, že Rrahmani zamíří na opačný břeh Vltavy. O třetího nejlepšího střelce uplynulého ročníku rumunské ligy se zajímala Slavia a dokonce byla v pokročilé fázi jednání, odmítla ale zaplatit více než čtyři miliony eur.

Letenští, které částka neodradila, si od posily slibují hlavně góly. V uplynulé sezoně jich Rrahmani nasázel 17 a byl nejproduktivnějším hráčem týmu. V Rumunsku tak navázal na skvělou sezonu 2022/23, v níž v dresu kosovského Ballkani nastřílel napříč soutěžemi dokonce 28 branek.

Statistiky hráče. Livesport

"Albion má ve svém věku velký potenciál se nadále rozvíjet. Dokáže být velmi produktivní, což dokládají jeho statistiky z posledních dvou sezon. Věříme, že v našem herním stylu se bude ještě zlepšovat," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

V loňské sezoně pětkrát nastoupil Rrahmani za národní tým Kosova, první minuty nasbíral v kvalifikaci na evropský šampionát proti Rumunsku a Andoře. Během přestupového období měl Albion hned několik nabídek, další krok v kariéře se však rozhodl udělat v rudém dresu Sparty.

Sparta údajně dolaďuje také příchod obránce Marcosa Lópeze. Peruánský reprezentant byl měl dorazit z Feyenoordu, který vede bývalý trenér Letenských Brian Priske. Sparťané ve středu v Malmö rozehrají závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů. Do hlavní fáze milionářské soutěže postoupili naposledy v roce 2005.