Změny v Chance lize: Se sudími budou diskutovat jen kapitáni, kalibrovaná čára i šesté střídání

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR po vzoru mistrovství Evropy od nové ligové sezony zavede přísnější pravidla pro komunikaci hráčů se sudími, s nimiž budou moci diskutovat jen kapitáni. Trendem kratších nastavení a menšího počtu zásahů videorozhodčích z turnaje v Německu se naopak nejvyšší soutěž inspirovat nehodlá. Liga se dočká kalibrované čáry pro posuzování ofsajdů a také centra videorozhodčích, což předseda komise Libor Kovařík v rozhovoru s novináři označil za velký krok vpřed a přechod z trabanta na škodovku.

Na vrcholícím Euru smějí s rozhodčími diskutovat o verdiktech jen kapitáni, další hráči mají v případě nemístných projevů vůči sudímu dostat žlutou kartou. "Za mě je to jednoznačně skvělá záležitost. Že rozhodčí zásadní věci sdílejí jen s kapitánem a ostatní hráči se drží dál. Takže to u nás pojedeme od prvního kola," řekl Kovařík.

"Podle mě je to skvělá věc pro rozhodcovství u nás obecně. Protože to, co se dělo poslední roky, nebylo dobré. Rozhodčí byli pod tlakem. Mělo to vliv na začínající rozhodčí, kteří potom kvůli tomu třeba i končili," uvedl Kovařík v Nymburce, kde dnes profesionální sudí na letním semináři před sezonou absolvovali fyzické testy.

Nemístné projevy a protesty hráčů k rozhodčím doprovázely především vypjaté ligové zápasy, jako bylo například pražské derby. Nevhodně se navíc často chovali i členové realizačních týmů. "Už na jaře to byla jedna z našich priorit, aby se trochu zlepšilo chování laviček. Rozhodčí za tohle rozdali o nějakých 40 procent více karet než na podzim, byla spousta případů, že trenéři stáli po čtyřech žlutých kartách nebo po vyloučení. Některé realizační týmy se pak chovaly líp. Budeme chtít v tomhle pokračovat," řekl Kovařík.

Na Euru také ubylo zásahů videorozhodčího, který by hlavnímu doporučil přezkoumání situace ze záznamu. Tímto trendem se ale komise inspirovat neplánuje. "Chceme držet to, co jsme měli minulou sezonu. Aby VAR (videorozhodčí) opravoval zjevné chyby rozhodčího. Například pokud to není pokutový kop, tak budeme stejně jako v minulé sezoně chtít, aby do toho VAR vstoupil a intervenoval," uvedl Kovařík.

Jedno centrum pro VAR

Do české ligy se podle něj nepřenese ani výrazně snížený počet nastavených minut, než jak tomu bylo například na posledním světovém šampionátu v Kataru před dvěma lety. "Budeme držet to nastavení, co jsme jeli minulou sezonu. Bude to trochu více, než je teď na Euru. Ale bude to méně, než bylo v Kataru," podotkl Kovařík.

Na sudích na Euru je podle něj patrné, že mají respekt hráčů. "Je vidět, že jsou to vyzrálí a zkušení rozhodčí. Jestli bych si mohl od nich vzít jednu věc, tak je to právě zkušenost, autorita, osobnost. To bych ideálně chtěl přenést i do naší ligy. Je to ale samozřejmě o věku a zkušenostech, my ten tým máme nesrovnatelně mladší," řekl Kovařík.

Liga po vzoru velkých soutěží bude mít jedno centrum pro VAR, odkud budou rozhodčí u videa kontrolovat všechny zápasy. "To je skvělé. Je dobře, že ti videorozhodčí se nebudou potkávat s funkcionáři, nebudou pod takovým tlakem. Budou mít díky nové technologii lepší podmínky pro práci. Budou si to moci zazoomovat, budou mít k dispozici více kamer. Takže bych řekl, že přecházíme z trabanta do škodovky," přirovnal Kovařík.

Centrum na pražské Brumlovce je hotové teprve pár dní. "Kdyby bylo na mně, chtěl bych více času. Je to hodně hektické. Centrála VAR byla dobudována před několika dny. Takže jsme si to zkoušeli na FAČRu, abychom nečekali do poslední chvíle. S centrálou se rozhodčí poprvé seznámí v pátek, já mám zatím fotky," přiblížil Kovařík.

Kalibrovaná čára a šesté střídání

Liga, jejíž nová sezona začne na konci příštího týdne, se dočká i kalibrované čáry pro posuzování ofsajdových situací. Půjde o trochu jiný systém, než jaký funguje na Euru. Povinnost zajistit technologii měla O2 TV jako vítěz tendru na televizní vysílací práva.

"Nebudeme mít tu poloautomatickou čáru, co se používá na Euru. Bude ji pokládat rozhodčí. Už jsme si ji vyzkoušeli. Je to samozřejmě posun proti tomu, co bylo. Věřím, že to přinese větší spravedlnost. Určitě je to lepší, než když to člověk dělá subjektivně od oka," řekl Kovařík.

V případě podezření na otřes mozku u hráče nebo při zranění hlavy budou mít týmy možnost šestého střídání místo běžných pěti. Tuto novinku v zájmu zdraví fotbalistů v březnu zavedla mezinárodní pravidlová komise IFAB.