Mbappé jde na dračku, prodej dresů nové hvězdy Realu zřejmě bude trhat rekordy

Objednávky dresu nové posily Realu Madrid Kyliana Mbappého (25) předčily všechna očekávání, prodej bílého dresu s číslem 9 zřejmě bude trhat rekordy. Všech 11 modelů v různých verzích v ceně od 80 do 180 eur se vyprodalo během jediného dne. Napsala to agentura DPA.

Na webových stránkách klubového fanshopu už je nyní upozornění, že další zájemci o dres pětadvacetiletého francouzského útočníka si budou muset počkat čtyři až šest týdnů. Standardní dodací lhůta je přitom několik dnů.

Hvězdnému Mbappému letos vypršela smlouva v Paris St. Germain, za který hrál od roku 2017. S pařížským klubem získal šest ligových titulů a čtyřikrát vyhrál Francouzský pohár. V roce 2020 byl s týmem ve finále Ligy mistrů. V létě jako volný hráč podepsal pětiletý kontrakt s Realem.

Podle zahraničních médií by si měl mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z předloňského šampionátu v Realu ročně vydělat 15 milionů eur (asi 370 milionů korun). Navíc se může těšit na astronomický podpisový bonus ve výši 100 milionů eur (téměř 2,5 miliardy korun), který by měl být rozložen do pěti splátek.

K novému zaměstnavateli se Mbappé připojil po mistrovství Evropy v Německu, kde Francouzi i kvůli nevýrazným výkonům své největší hvězdy vypadli v semifinále. "Bílý balet" hvězdnou posilu se vší parádou představí v úterý na svém stadionu.