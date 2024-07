Derby rezerv pražských S rozsekla pozdní trefa, výhru Slavie vystřelil osmnáctiletý Konečný

První derby rezerv pražských S v novém ročníku Chance Národní Ligy spělo do remízového konce, který však v 90. minutě odmítl domácí mladíček Mikuláš Konečný. Slavia tak díky teprve osmnáctiletému obránci zdolala konkurenční Spartu 2:1 a při návratu do druhé ligy si připsala první tři body.

Slávisté, kteří odehráli na “domácím” hřišti v pražském Radotíně vůbec první zápas a poprvé tam trénovali teprve v sobotu, si hned v první minutě vytvořili velkou šanci. Kosovský útočník Elmedin Rama si odstavil Ondřeje Kukučku a z levé strany se vřítil do pokutového území. Jeho velkou šanci však reflexivním zákrokem zneškodnil brankář Jakub Surovčík.

Ve 21. minutě ale už Rama skóre otevřel. Štěpán Beran se uvolnil na levé straně a po jeho přihrávce se urostlý Balkánec nadvakrát v pádu prosadil. Po půlhodině hry však bylo srovnáno. Pokutového kopu se po faulu na Jakuba Tošnara ujal nigerijský záložník Sparty Nelson Okeke a střelou doprostřed brány překonal brankáře Filipa Slavatu, který oproti zápasu v Táborsku nahradil zkušeného Ondřeje Koláře. Zanedlouho mohl skóre otočit Vojtěch Hranoš, střelou z úhlu však těsně netrefil horní roh brány.

Také úvod druhé půle vyšel lépe Slavii, Rama dostal míč za obranu, z úhlu však mířil jen do Surovčíka. Oba týmy poté vsadily spíš na bojovnost, a tak diváci na další šanci čekali až do 74. minuty. Aktivní Tošnar kolmicí za defenzivu sešívaných vybídl ke skórování střídajícího Enese Osmaniho, záložník Sparty však mířil jen do boční sítě.

K finálnímu rozuzlení tak došlo až v 90. minutě. Dlouhý roh slávisty Eliáše Pitáka doletěl až na malé vápno, po teči Milana Škody propadl míč ke stoperovi Mikuláši Konečnému, který se trefil přesně pod břevno.

Slavia tak odčinila úvodní prohru 1:3 v Táborsku, Sparta má na kontě bod poté, co v žižkovském azylu přišla proti rezervě Baníku o dvoubrankové vedení a remizovala 2:2. V příštím kole hrají slávisté v Líšni, Sparta doma s Jihlavou.

Líšeň si na úvod nedělního programu zastřílela na Žižkově, když tamní Viktorii porazila 4:1. Brňané si tak připsali první tři body v sezoně a navíc dali zapomenout na nepříznivou bilanci s pražským soupeřem.

Tabulka Chance Národní Ligy