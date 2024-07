Sparťanské béčko promrhalo dvoubrankový náskok, rezerva Baníku přišla o sérii 18 výher

Sparta B v úvodním kole Chance Národní Ligy remizovala 2:2 s rezervou ostravského Baníku, která odehrála svůj historicky první zápas ve druhé nejvyšší české soutěži. Ostravané, kterým se v rozmezí dvou minut podařilo ve druhé půli smazat dvoubrankové manko, tak i s duely v přípravě přišli o impozantní bilanci 18 vítězných zápasů v řadě.

Pražané v minulé sezoně uhájili druholigovou příslušnost jen s dvoubodovým náskokem na sestupující Příbram, kouč Luboš Loučka si tak dal za cíl se co nejrychleji vyhnout záchranářskému pásmu. To svěřenci jiného bývalého prvoligisty Josefa Dvorníka, kteří v létě postoupili do druhé ligy spolu s rezervou Slavie a MSFL opanovali s náskokem 19 bodů, už dopředu avizovali, že jejich hlavním cílem je záchrana v soutěži.

Lépe se za vytyčeným cílem podařilo vykročit na stadionu Viktorie Žižkov sparťanům, kteří se dostali do vedení už v 10. minutě. Vojtěch Hranoš využil chytře zahraného rohového kopu Jakubem Tošnarem a volejem zhruba z 13 metrů skóroval do odkrytého rohu branky. Hranoš tak navázal na čtyři trefy z předchozího ročníku soutěže.

Ve 20. minutě mohlo být srovnáno. Na centr Petra Jaroně z pravé strany si na bližší tyči naskočil David Kašpárek, hlavičkou však mířil nad. Hned z protiútoku našel Lukáš Penxa centrem z levé strany Radka Šilera, autor 10 gólů z jarní části minulého ročníku mířil do odkryté brány, téměř jistému gólu však pohotovým skluzem zabránil kapitán Baníku Zdeněk Říha. Z následujícího rohu však Sparta skórovala podruhé. Daniel Rus si odstavil na hranici pokutového území Michala Málka, zpracoval si odražený míč a střelou k levé tyči nedal brankáři Baníku Mikuláši Kubnému šanci zasáhnout.

V závěru poločasu mohli sparťané přidat třetí gól. Šiler po chybě v defenzivě Baníku uháněl sám na Kubného, jenže těsně před tím, než se chystal zakončit, mu zezadu vypíchl míč Říha. K odraženému míči se dostal Hranoš, z bezprostřední blízkosti však gólmana hostů nepřekonal.

Statistiky zápasu. Livesport

Za přihlížení sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického či legendy Baníku Milana Baroše zahájil druhou půli lépe Baník, Guy Elekana si naskočil na rohový kop, hlavičkou však těsně minul horní roh branky. Ostravané byli aktivnější, z čehož po hodině hry rezultovalo snížení rozdílu ve skóre. Marek Jaroň podobně jako při prvním gólu Sparty poslal rohový kop za pokutové území a jeho bratr Petr parádním volejem zamířil přesně do horního rohu sparťanské branky.

Už o dvě minuty později bylo vyrovnáno. Elekana vyslal za obranu střídajícího Sašu Komljenoviče, jeho pokus brankář Sparty Jakub Surovčík vyrazil jen do nohou vracejícího se spoluhráče Jakuba Uhrinčata, jenž si srazil míč do vlastní brány. Sparta mohla jít v 69. minutě opět do vedení, Hranoš vystřelil zpoza pokutového území, nechal však jen vyniknout gólmana Kubného.

Ve zbytku utkání se zápas změnil spíše v boj, a tak se oba týmy rozešly smírně. Rezerva Baníku získala svůj historicky premiérový bod ve druhé nejvyšší soutěži, čímž však přišla o úctyhodnou sérii 18 výher v řadě.

Varnsdorf – Žižkov (17:00)