Do Slavie míří talent z Jihlavy, stát má miliony. Jedná se o atypickou posilu

Šancl má údajně namířeno do Edenu.

Byť se Slavia v poslední době orientuje zejména na zahraniční trh, podle posledních informací nezahálí ani na tom domácím. Sešívaným se totiž zalíbil jihlavský záložník Filip Šancl (19). Obě strany by měly být domluvené, což by znamenalo, že by na Vysočinu mohly přitéct miliony.

"Údajně se Slavia s Jihlavou měla domluvit na přestupu," potvrdil v relaci Zajíc ve druhé lize někdejší novinář Jan Podroužek, který se díky současnému zaměstnání v Nehoda Sport v mládežnickém fotbale vyzná.

Podle informací Livesport Zpráv bude transfer stát kolem devít milionů korun a další jednotky milionů leží v bonusech. Pro Jihlavu by to tak byl po prodeji Lukáše Fily do Mladé Boleslavi, kam odešel letos v zimě, další významný přestup svého odchovance.

Filip Šancl už pravidelně nastupuje za A-tým Jihlavy. Livesport

Na koho se tak fanoušci Slavie mohou těšit? "Je to jeden z nejtalentovanějších hráčů ve svém ročníku. Do kádru začal nakukovat jako dorostenec," dodal Podroužek na konto ofenzivního šikuly, který hraje nejradši pod hrotem.

Šancl je v této sezoně jasnou volbou do základní sestavy Jihlavy. Od začátku hrál ve všech osmi zápasech. Proti Vyškovu pomohl asistencí zajistit bod, v extrémně důležitém zápase s Žižkovem pak vstřelil vítěznou branku na 2:1.

Velký potenciál

"Když se člověk podívá na jeho driblink, techniku nebo řešení ofenzivních situací, dá se vidět vysoký potenciál," přidal Podroužek s tím, že o jeho talentu se skutečně ví. V reprezentaci do 18 let má zapsáno 11 zápasů, před týdnem nastoupil za U20 na půl hodiny proti Itálii.

Na odchovanci Jihlavy se však dají najít i nedostatky. "Ještě tam chybí soužití s dospělým fotbalem, což je vzhledem k jeho věku logické. Jestli se mu krok do chlapského fotbalu povede udělat, může se ukázat, že Slavia udělala velmi zajímavou investici," dodal Podroužek.

Dle něj to ale bude chtít i trochu jiný přístup od hráče samotného. "Je to typ hráče, který u trenéra Jindřicha Trpišovského nemá ustláno na růžích," zakončil.