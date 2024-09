Fotbalový víkend ONLINE: Opava má vodu i na hřišti, St. Pauli dalo gól v Bundeslize po 12 letech

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována reprezentačnímu fotbalu, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ

22:42 – Italský mistr Inter Milán hrál ve 4. kole Serie A v Monze jen 1:1 a v čele tabulky ho tak vystřídala Neapol. Remízu navíc musel favorit zachraňovat v 88. minutě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:51 – Neapol si v neděli v podvečer hravě poradila na půdě Cagliari, znovu se přitom dobře prezentoval brazilský křídelník David Neres, letní posila celku z Kampánie. Ten totiž zaznamenal jednu asistenci, a přihrál tak aspoň na jeden gól už ve třetím po sobě jdoucím duelu Serie A, do kterého od svého debutu proti Boloni nastoupil. Žádný jiný hráč se takovou bilancí nemůže pyšnit, tedy od sezony 2004/05, kdy se sbírají podrobná data z italské nejvyšší soutěže.

20:42 – Athletic Club velmi dobře zvládl první poločas nedělního utkání LaLigy na půdě Las Palmas, vstřelil během něho dva góly, přičemž u obou branek si připsal asistenci 30letý křídelník Iňaki Williams. V rámci španělské nejvyšší soutěže nahrával dvakrát v první půli v jednom utkání vůbec poprvé ve 347 duelech, do kterých dosud nastoupil.

20:29 – Las Palmas předvedlo proti Athleticu Bilbao srdnatý výkon, bod mu to ale v 5. kole LaLigy nepřineslo. Baskický celek zvítězil 3:2. U všech gólů hostů asistoval Iňaki Williams.

20:01 – Neapol vyhrála třetí ze čtyř letošních zápasů Serie A, a minimálně dočasně se tak posunula do čela tabulky soutěže. Cagliari na jeho vlastní půdě rozstřílela 4:0. Český záložník Jakub Jankto zůstal jen na lavičce domácích. Více informací najdete v článku.

19:33 – Newcastle otočil utkání na hřišti Wolves a ve 4. kole Premier League zvítězil 2:1. V tabulce mu se ziskem 10 bodů patří třetí příčka. Více informací najdete v článku. Wolves jsou v nové sezoně stále bez vítězství a už 16 zápasů v řadě se jim nepodařilo udržet čisté konto.

Statistiky utkání. Opa by Stats Perform

19:28 – Brémy uštědřily Mohuči ve 3. kole Bundesligy první domácí porážku od února letošního roku, kdy do funkce manažera nastoupil Bo Henriksen. Hosté zvítězili 2:1 díky gólu střídajícího a debutujícího Derricka Köhna, přestože dohrávali v 10 hráčích. Více infromací najdete v článku.

18:58 – Nantes ve 4. kole Ligue 1 na domácí půdě podlehlo Remeši 1:2, Toulouse naopak na vlastním stadionu bralo tři body po triumfu 2:0 nad Le Havre. Štrasburk se s Angers rozešel smírně 1:1.

18:50 – Štrasburk v nedělním utkání Ligue 1 vyzval Angers a domácí stratég Liam Rosenior vyrukoval na nováčka francouzské nejvyšší soutěže s velmi mladou sestavou. Dohromady měla úvodní jedenáctka 21 let a 269 dní a od ročníku 1947/48 byla vůbec nejmladší.

18:16 – Barcelona v 5. kole LaLigy převálcovala Gironu 4:1. O dva góly klubu z katalánské metropole se postaral 17letý Lamine Yamal. Český reprezentant Ladislav Krejčí zůstal znovu jen na lavičce. Více informací najdete v článku.

18:12 – Bývalý obránce Sparty, Dukly nebo libereckého Slovanu Lukáš Štetina se prosadil ve slovenské nejvyšší soutěži po 4516 dnech. Podařilo se mu to v dresu Spartaku Trnava proti Košicím. Třiatřicetiletý stoper v páté minutě otevřel skóre zápasu.

17:53 – Arsenal se v nedělním londýnském derby ujal vedení v průběhu druhého poločasu a branku zaznamenal po rohovém kopu. Tahle herní činnost jde Kanonýrům v duelu se Spurs v poslední době náramně, po kopu z rohu skórovali už potřetí ze čtyř minulých případů v rámci těchto měření sil. Přitom pouze tři z jejich předchozích 88 gólů proti Tottenhamu padly po této standardní situaci.

17:45 – Arsenal v součtu s minulou sezonou zvítězil v rámci Premier League už pošesté v řadě, to když v neděli odpoledne přemohl v derby Tottenham. Naposledy se mu taková série podařila v období mezi březnem a zářím roku 2013, kdy Kanonýři na cizích hřištích zvítězili pod vedením kouče Arséna Wengera dokonce osmkrát po sobě. Poprvé od roku 1988 navíc zvítězil klub z Emirates Stadium ve třech po sobě jdoucích případech na půdě svého úhlavního rivala.

17:37 – Jeden z nováčků německé Bundesligy St. Pauli na svém kontě dosud nemá ani bod, naposledy v neděli podlehl 1:3 Augsburgu, těšit ho ale může alespoň skutečnost, že se mu podařilo vstřelit první gól v německé nejvyšší soutěži po 12 letech. Trefu si připsal Carlo Boukhalfa.

17:25 – Augsburg ve 3. kole německé Bundesligy poprvé v aktuální sezoně vyhrál. Na domácí půdě porazil 3:1 nováčka St. Pauli.

17:02 – Stade Rennais se vrátilo na vítěznou vlnu, když v Roazhon Parku porazilo Montpellier HSC pohodlně 3:0. Poprvé od roku 2002 tak v Ligue 1 zvítězilo na domácím hřišti nad stejným soupeřem šestkrát v řadě. Gólem a asistencí se blýskl dánský záložník Albert Grönbaek.

16:58 – Arsenal ovládl severolondýnské derby s Tottenhamem 1:0. O jedinou branku utkání se v 64. minutě hlavou postaral brazilský obránce Gabriel Magalhaes. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

16:56 – Atalanta zvládla první domácí duel sezony, když ve 4. kole Serie A přemohla Fiorentinu 3:2. Turín se rozešel s Lecce bez branek. Více informací najdete v článku.

16:46 – Raheem Sterling je prvním hráčem Arsenalu, který debutoval v severolondýnském derby s Tottenhamem od roku 1997. Tehdy do první utkání za Gunners nastoupil proti městskému rivalovi Isaiah Rankin.

15:40 – Třicetiletý hráč Fahad Al Muwallad je na jednotce intenzivní péče po pádu z balkónu svého bytu v Dubaji. Tamní úřady dnes uvedly, že balkón byl ve druhém patře a saúdskoarabský hráč se zranil již ve čtvrtek. Policie incident vyšetřuje. Reprezentační útočník se 74 starty je hráčem klubu Al Shabab. Na mistrovství světa před dvěma lety v Kataru nemohl startovat kvůli trestu za doping, přišel tak o senzační vítězství Saúdské Arábie nad pozdějšími šampiony z Argentiny.

15:20 – Aktuální rozsáhlé povodně se přímo dotýkají také největšího klubu v Opavě, působícím ve druhé nejvyšší soutěži v Česku. Klub na sociální síti X zveřejnil několik videí a fotografií, na nichž je zachycena rozvodněná řeka Opava, tekoucí v blízkosti stadionu a místního parku. Už od soboty se slezský celek snažil připravovat na nejhorší, pytle s pískem byly postaveny k několika vchodovým dveřím. "Voda se bohužel během chvilky dostala na hřiště a také do dalších části areálu a zaplavuje park. Nechoďte do Městských sadů. Děkujeme," stálo ve vzkazu kolem nedělní třetí hodiny odpoledne.

14:20 – Poprvé v aktuální sezoně se Atalanta Bergamo ukáže svým fanouškům na vlastní půdě. V italské nejvyšší soutěži odehrála první tři kola na hřištích soupeřů, neboť její domov Gewiss Stadium procházel přes léto finální fází plánované rekonstrukce.

12:45 – Everton i po 4. kole Premier League stále čeká na první bod nové sezony. To se mu v anglické nejvyšší soutěži přihodilo naposledy v ročníku 1958/59. Tehdy Toffees prohráli dokonce šestkrát za sebou. Čtyřikrát v řadě na úvod soutěže prohráli ještě jednou ve své historii – v sezoně 1926/27.

11:45 – Lionel Messi se ze zranění kotníku, které si přivodil na letošním turnaji Copa América, zotavoval 105 dní. Jde o druhou nejdelší pauzu bez zápasového vytížení v jeho kariéře. Déle svému týmu chyběl jen v sezoně 2004/05, kdy nehrál 117 dní v kuse.

11:20 – Po více než 60 letech se milánskému AC podařilo vstřelit v úvodních 30 minutách ligového utkání čtyři góly. Zatímco v nejnovějším případě je inkasovaly Benátky, v sezoně 1958 to byla Alessandria – ta v minulé sezoně sestoupila ze Serie C, kvůli dluhům však následně nedostala licenci pro Serii D a nyní působí pouze v mládežnických kategoriích.

10:30 – Everton přišel o výhru v posledních dvou zápasech Premier League poté, co v každém z nich vedl o dva góly. Stejná věc se naposledy přihodila Bournemouthu v sezoně 2022/23.

09:50 – Hajduk Split v pátek i přes obdrženou červenou kartu porazil v derby Dinamo Záhřeb 1:0. Trenér hostů Gennaro Gattuso za cenný triumf odměnil své hráče i další zaměstnance klubu novými telefony. Dohromady jich měl objednat 30 až 35 kusů v celkové ceně zhruba 40 tisíc eur.

08:30 – Gól Jamala Musialy proti Kielu je třetím nejrychlejším, který se hráčům Bayernu podařilo v Bundeslize vstřelit. Pod 14 vteřin to zvládli ještě Lothar Matthäus, který se v roce 1986 prosadil po 13 vteřinách, a Giovane Elber, jemuž v roce 1998 stačilo na branku jen 11 vteřin.

07:00 – Real Madrid zvítězil 2:0 na hřišti Realu Sociedad, kde si 100. čisté konto v klubu připsal Thibaut Courtois. Na tento počin Belgičan potřeboval 241 soutěžních zápasů.

06:50 – Olympique Marseille vyhrál 2:0 nad OGC Nice a v prvních čtyřech kolech Ligue 1 vstřelil 12 gólů, což je v této fázi sezony jeho nejlepší bilance od ročníku 1954/55 (15).

SOBOTA 14. ZÁŘÍ

23:03 – Paris Sain-Germain se vrátilo do čela francouzské Ligue 1, v níž ani ve 4. kole neztratilo bod. V sobotu večer si poradilo s Brestem 3:1.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:55 – Real Madrid v 5. kole LaLigy zvládl venkovní zápas s Realem Sociedad, v němž zvítězil 2:0. Jednu z branek z pokutového kopu vstřelil i Kylian Mbappé. Los Blancos ovšem v 25. minutě přišli o útočníka Brahima Díaze, jenž musel střídat kvůli zranění.

22:54 – Chelsea porazila rozdílem jediného gólu ve 4. kole Premier League domácí Bournemouth. Z penalty ho v 86. minutě vstřelil Christopher Nkunku. Svůj debut za londýnský klub si odbyl Jadon Sancho.

22:42 – AC Milán ve 4. kole Serie A dokráčel k pohodlné výhře nad Benátkami, které porazil 4:0. Rossoneri získali tři body poprvé v sezoně. Více informací najdete v článku.

22:39 – Bayern Mnichov díky hattricku Harryho Kanea zvítězil 6:1 nad Holsteinem Kiel a zůstává po třech kolech 10procentní. Anglický kanonýr se ve 35 bundesligových zápasech podílel již na 50 gólech, což se od sběru podrobných dat od sezony 2004/05 žádnému jinému hráči v soutěži nepodařilo tak rychle. Erling Haaland na to potřeboval 44 utkání.

22:06 – Victor Osimhen při svém debutu v 5. kole turecké ligy proti Rizesporu přispěl Galatasarayi k výhře asistencí. Nový klub Václava Jurečky zápas prohrál 0:5, bývalý slávista do hry přišel jako náhradník v 59. minutě.

21:58 – NAC Breda v 5. kole Eredivisie porazila Fortunu Sittard 1:0. Na jediný gól útkání v 85. minutě přihrál Dominik Janošek. Bývalý český mládežnický reprezentant se v sezoně podílel na třech z pěti ligových branek svého týmu (1+2).

21:46 – Po více než 60 letech se milánskému AC podařilo vstřelit v úvodních 30 minutách ligového utkání čtyři góly. Zatímco v nejnovějším případě je inkasovaly Benátky, v sezoně 1958 to byla Alessandria – ta v minulé sezoně sestoupila ze Serie C, kvůli dluhům však následně nedostala licenci pro Serii D a nyní působí pouze v mládežnických kategoriích.

21:34 – Derby County hostilo v 5. kole anglické druhé ligy Cardiff City a utkání nakonec ovládlo díky gólu Kenza Goudmijna. Pojistit vedení domácích mohl v nastaveném čase záložník Ebou Adams. Gambijský reprezentant ale takřka ve 100procentní šanci netrefil odkrytou bránu.

21:23 – Útočník Aston Villy Jhon Durán zvládl dosud v Premier League osm gólů, sedm z nich dal přitom poté, co ho trenér do hry poslal jako náhradníka. Tři z těchto tref si připsal v aktuální sezoně – všechny navíc znamenaly pro jeho tým výhru. Žádný jiný hráč se tolika rozhodujícími brankami v roli žolíka v jediném ročníku pochlubit nemůže.

21:12 – Everton přišel o výhru v posledních dvou zápasech Premier League poté, co v každém z nich vedl o dva góly. Stejná věc se naposledy přihodila Bournemouthu v sezoně 2022/23.

20:51 – Espaňol zvítězil podruhé v řadě, po pěti úvodních kolech má v LaLize na kontě sedm bodů a stabilním členem jeho sestavy je i český záložník Alex Král. Ten se ve Španělsku těší velké oblibě a chvála se na něj opět snáší i po sobotním triumfu 3:2 nad Alavésem, při němž reprezentační středopolař odehrál plnou porci minut.

20:39 – Sevilla triumfovala v 5. kole LaLigy nad Getafe 1:0. O jedinou branku utkání se postaral veterán Jesús Navas. Více informací najdete v článku.

20:24 – Bayern Mnichov přehrál ve 3. kole německé Bundesligy nováčka z Kielu 6:1 a v nové sezoně vyhrál také čtvrté soutěžní utkání. Skóre již po 14 vteřinách hry otevřel Jamal Musiala, hattrickem se blýskl anglický reprezentant Harry Kane.

20:21 – Aston Villa otočila nepříznivý vývoj utkání s Evertonem z 0:2 na 3:2, dvěma góly se na tom podílel Ollie Watkins. Ten se v dresu Villans prosadil v lize poprvé od 14. dubna. Třetí gól domácích přidal výstavní trefou Jhon Durán.

20:07 – Leverkusen v sobotu odpoledne přehrál Hoffenheim 4:1, proti němuž se na třech gólech podílel Victor Boniface (2+1). Tomu se to v zápase Bundesligy podařilo již podruhé. Pouze Serhou Guirassy a Harry Kane (oba čtyřikrát) to od příchodu nigerijského útočníka do Německa v létě 2023 dokázali vícekrát.

19:52 – Juventus ve 4. kole Serie A nevyzrál na domácí Empoli, celky se o body podělily po bezbrankové remíze. Stará dáma nicméně popáté v historii udržela ve všech čtyřech úvodních zápasech sezony čisté konto.

19:31 – Marseille porazila ve 4. kole Ligue 1 v jihofrancouzském derby OGC Nice 2:0. Kromě 10 bodů má na svém kontě i 12 vstřelených branek. Produktivnější útok měla jen v úvodu ročníku 1954/55, kdy za stejnou dobu dala 15 branek.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:19 – Jesús Navas připravil Sergia Ramose o zápis nejstaršího střelce Sevilly v LaLize. Podařilo se mu to díky gólu, který ve věku 38 let a 298 dní vstřelil ve 23. minutě zápasu s Getafe.

19:10 – Útočník Bayernu Mnichov Harry Kane gólem proti Kielu vylepšil svou bundesligovou bilanci. V německé nejvyšší soutěži se prosadil proti všem 18 soupeřům, se kterými se dosud utkal. Působivějším počinem se může pochlubit jen Miroslav Klose. Ten narazil na 28 různých týmů a také on proti všem dokázal skórovat.

19:01 – Gól Jamala Musialy proti Kielu je třetím nejrychlejším, který se hráčům Bayernu podařilo v Bundeslize vstřelit. Pod 14 vteřin to zvládli ještě Lothar Matthäus, který se v roce 1986 prosadil po 13 vteřinách, a Giovane Elber, jemuž v roce 1998 stačilo na branku jen 11 vteřin.

18:50 – Nottingham Forest vyhrál čtyři po sobě jdoucí zápasy Premier League na hřištích soupeřů poprvé od roku 1995. Naposledy zvítězil 1:0 na půdě Liverpoolu, kde naplno bodoval poprvé od roku 1969.

18:38 – Po Premier League v sobotu padl nejrychlejší gól aktuální sezony také v německé Bundeslize. Po 14 vteřinách hry se do sítě nováčka z Kielu trefil záložník Bayernu Mnichov Jamal Musiala. U gólu asistoval Harry Kane, který hned v sedmé minutě sám navýšil vedení bavorského celku na 2:0.

18:11 – Espaňol v 5. kole LaLigy udržel těsné vedení nad Alavésem a na domácí půdě zvítězil 3:2. Hattrickem se na triumfu podílel Javi Puado. Český záložník Alex Král odehrál celé utkání. Více informací najdete v článku.

18:06 – Borussia Mönchengladbach podlehla Stuttgartu 1:3. Na závěrečných 15 minut proti němu nastoupil Tomáš Čvančara. Bývalý útočník pražské Sparty nebo Jablonce opět prodloužil čekání na gól, v německé nejvyšší soutěži neskóroval od listopadu 2023.

17:57 – West Ham remizoval ve 4. kole Premier League s Fulhamem 1:1. Bod Kladivářům přinesla trefa Dannyho Ingse z páté minuty nastavení. Tomáš Souček odehrál první poločas, Vladimír Coufal naopak naskočil do hry z lavičky v 57. minutě. Manchester City v témže kole udržel vedení nad Brentfordem a zvítězil 2:1. Nejen o těchto utkáních se můžete více dozvědět v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

17:53 – Javi Puado se k domácímu utkání Espaňolu dostavil ve velké formě a hlavně díky jeho hattricku vede RCD nad Alavésem 3:2. Posledním hráčem klubu, za nějž nastupuje i Čech Alex Král, jemuž se podařilo dát v jednom utkání tři góly, byl v roce 2013 Sergio García.

17:42 – Lipsko poprvé v sezoně ztratilo body, když ve 3. kole Bundesligy remizovalo s Unionem Berlín, výhry naopak braly Frankfurt, Freiburg i Stuttgart. O průběhu všech zápasů si můžete přečíst v článku.

17:35 – Leverkusen zvítězil na hřišti Hoffenheimu 4:1. Adam Hložek za domácí proti svému bývalému klubu nenastoupil kvůli problémům se stehnem. Více informací najdete v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:21 – Nováček italské Serie A Como ztratilo v utkání s Boloňou dvougólový náskok a remizovalo 2:2. V nastavení vyrovnal Samuel Iling Junior. Oba týmy v lize stále čekají na první výhru.

17:16 – Brankář Kevin Trapp kvůli zranění stehenního svalu nedohrál za Eintracht Frankfurt zápas ve Wolfsburgu. Kapitána hesenského mužstva nahradil Kaua Santos, jenž si tím připsal bundesligový debut.

17:10 – Na druhé trefě Erlinga Haalanda do sítě Brentfordu se asistencí podílel gólman Manchesteru City Ederson. Brazilský brankář se tímto způsobem zasloužil už o čtyři góly svých spoluhráčů a v historické tabulce mu patří druhé místo za Paulem Robinsonem. Stejný počet asistencí mezi gólmany mají na svém kontě ještě David Seaman a Pepe Reina.

17:03 – Norimberk otočil zápas 2. Bundesligy na hřišti Ulmu (2:1), kde v nastaveném čase nastoupil Ondřej Karafiát. Někdejší obránce Liberce nebo Mladé Boleslavi zatím za Norimberk zasáhl do všech pěti ligových duelů, pokaždé ale nastoupil z lavičky.

16:54 – Patrick Cutrone se stal díky gólu do sítě Boloni prvním hráčem Coma od sezony 1951/52, jemuž se podařilo vstřelit alespoň dvě branky v úvodních čtyřech kolech italské Serie A. Naposledy se stejným počinem prezentoval Giuliano Giovetti.

16:33 – Kanonýr Manchesteru City Erling Haaland nejprve vyrovnal v 19. minutě stav utkání s Brentfordem na 1:1, načež vstřelil také druhou branku svého týmu. Celkem devíti góly ve čtyřech kolech anglické Premier League tak překonal počin Wayna Rooneyho ze sezony 2011/12. Ten jich tehdy ve stejném množství zápasů zvládl dát osm.

16:20 – V Premier League padl nejrychlejší gól letošní sezony, po 22 sekundách utkání s aktuálním mistrem soutěže Manchesterem City ho vstřelil útočník Brentfordu Yoane Wissa.

16:12 – Kaiserslautern v 5. kole druhé německé ligy prohrál 1:3 na půdě Hannoveru, kde závěrečných 31 minut odehrál také Filip Kaloč. Bývalý český mládežnický reprezentant zasáhl do všech pěti utkání 2. Bundesligy v sezoně, z toho třikrát nastoupil od začátku.

15:14 – Český reprezentant Adam Hložek nenastoupí v 3. kole Bundesligy za Hoffenheim proti svému nedávnému zaměstnavateli Leverkusenu. Domácí klub krátce před zápasem oznámil, že dvaadvacetiletý ofenzivní hráč má potíže se stehnem.

14:07 – Davide Calabria a Malick Thiaw nepomohou AC Milán ve večerním zápase s Benátkami. Prvně jmenovaný si na tréninku přivodil svalové zranění, zatímco jeho spoluhráče nadále limituje bolavý kotník.

13:28 – Fotbalové veřejnosti se po několika letech znovu připomene Claude Makélélé. Někdejší vynikající francouzský záložník bude nově pracovat v Řecku, jako trenéra ho zaměstnal tamní Asteras Tripolis.

11:30 – Finanční pokutu pravděpodobně bude muset zaplatit Leganés. Španělský klub včera podlehl na půdě Betisu 0:2 a do zápisu o utkání se dostala zmínka o pozdějším začátku druhého poločasu. "Druhá půle začala s dvouminutovým zpožděním, a to kvůli opožděnému příchodu hostujícího týmu, přestože byl opakovaně varován," napsal rozhodčí Pablo González.

11:15 – Severnímu Irsku vážně hrozí, že přijde o spolupořadatelství fotbalového mistrovství Evropy v roce 2028, na němž se mělo podílet s Anglií, Walesem, Skotskem a Irskou republikou. Britská vláda v pátek oznámila, že se nebude finančně podílet na rekonstrukci stadionu Casement Park v Belfastu, jenž měl hostit zápas příštího Eura. Více informací najdete v článku.

Casement Park se rekonstrukce nedočká. Profimedia

10:00 – Diego Perotti se rozhodl pro konec aktivní kariéry. 36letý argentinský křídelník pravidelně bojoval se zraněními a hrával za AS Řím, Sevillu, Janov, Bocu Juniors nebo Fenerbahce, naposledy pak oblékal dres Salernitany. Bez angažmá byl přes dva roky.

07:20 – Kapitánem PSG bude i nadále Marquinhos, brazilskému obránci ve svém hlasování vyjádřili důvěru sami fotbalisté francouzského klubu.

PÁTEK 13. ZÁŘÍ

22:38 – Dortmund porazil v předehrávce 3. kola Bundesligy dosud stoprocentní Heidenheim 4:2 a jsou se sedmi body v čele neúplné tabulky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:20 – Milánský starosta Giuseppe Sala uvedl, že slavné fotbalové kluby AC a Inter zavrhly plán na rekonstrukci stadionu San Siro, o který se dělí. Zástupci klubů nicméně oživili plány, že ve stejné oblasti postaví stadion nový, jenž bude opět společný pro oba rivaly.

20:47 – Po dvouměsíční léčbě poraněného kotníku je Lionel Messi připravený vrátit se do zápasů. Sedmatřicetiletý argentinský špílmachr bude v sestavě Interu Miami na sobotní zápas proti fotbalistům Philadelphie, oznámil trenér aktuálně nejlepšího týmu zámořské soutěže MLS Gerardo Martino.

20:18 – Nejlepším hráčem španělské ligy za měsíc srpen byl zvolen Raphinha. Jeho Barcelona vyhrála všechny čtyři zápasy, brazilský křídelník tři branky dal a na dvě nahrál.

19:40 – Getafe v sobotu nastoupí na půdě Sevilly a v jeho nominaci není Omar Alderete, paraguayský obránce si z reprezentačního srazu přivezl zranění.

18:35 – Nicola Zalewski jednal o přestupu do Galatasaraye, angažmá v Turecku ale nakonec odmítl a zůstal v AS Řím. Polský záložník se dočkal hodně nečekané reakce, italský klub na vše rychle zareagoval a fotbalistu vyřadil z prvního týmu.

18:12 – Fabian Hürzeler za sebou má první týdny angažmá v Brightonu a už získal první ocenění. Anglický klub z prvních třech zápasů sezony vydoloval sedm bodů, německý kouč se díky tomu stal manažerem měsíce.

17:33 – Vydatné deště ohrožují pořádání zápasů také na Slovensku. Unie ligových klubů (ULK) jako řídící organizace nejvyšší soutěže monitoruje nepříznivou situaci a připravuje různé scénáře. Celé kolo se však odkládat nebude. Důvodem je, že aktuální počasí je na území západního a východního Slovenska zcela odlišné. Zatímco v Dunajské Stredě hustě prší, v Michalovcích svítí slunce.

17:18 – Bez ligové generálky bude před středečním úvodním zápasem hlavní soutěže Ligy mistrů na hřišti Sparty také soupeř Pražanů Salcburk. Rakouský vicemistr neodehraje svůj sobotní domácí zápas proti Klagenfurtu kvůli podmáčenému hřišti. Sparta měla nastoupit ve stejný den proti Karviné, ale kvůli silným dešťům a hrozícím povodním LFA celý program 8. kola odložila.

16:53 – Trenér Valencie Rubén Baraja uvedl, že klub útočníka Rafu Mira, jenž byl minulý týden zatčen kvůli podezření ze sexuálního napadení, suspendoval na dva zápasy. Španělský klub v pondělí oznámil, že se sedmadvacetiletým hráčem zahájil disciplinární řízení.

14:25 – Erling Haaland pravidelně přepisuje historické tabulky a další zápis může přidat o víkendu. Manchester City zítra hostí Brentford a norský útočník má možnost stát se prvním fotbalistou v historii anglické nejvyšší soutěže, který nastřílí hattrick ve třech po sobě jdoucích zápasech.

13:55 – Fotbalisté Kypru jsou bez trenéra. Od týmu byl dnes kvůli špatným výsledkům odvolán Temur Kecbaja. Svaz o tom informoval na webu, nástupce gruzínského kouče zatím nejmenoval.

13:30 – Byť se Slavia v poslední době orientuje zejména na zahraniční trh, podle posledních informací nezahálí ani na tom domácím. Sešívaným se totiž zalíbil jihlavský záložník Filip Šancl. Obě strany by měly být domluvené, což by znamenalo, že by na Vysočinu mohly přitéct miliony. Více informací najdete v článku.

Filip Šancl už pravidelně nastupuje za A-tým Jihlavy. Livesport

12:10 – Ve švédském městečku Torsby byl v pátek pohřben trenér Sven-Göran Eriksson. Bývalý kouč anglické reprezentace, Manchesteru City, Lazia a AS Řím či Benfiky Lisabon na konci srpna zemřel ve věku 76 let na rakovinu slinivky. Podle agentury Reuters se pohřbu zúčastnilo několik stovek lidí včetně bývalého záložníka Davida Beckhama nebo trenéra Roye Hodgsona. Obřad z místního kostela byl promítán na velkoplošné obrazovky před ním.

11:35 – Soudní proces se sedmi lékaři v souvislosti se smrtí argentinské fotbalové legendy Diega Maradony byl opět odložen. Argentinský soud oznámil, že proces začne v březnu 2025. Původně měl proces začít v květnu letošního roku. Maradonův osobní lékař Leopoldo Luque a dalších šest osob je obviněno z "lehkomyslné" a "neadekvátní" léčby Maradony.

10:45 – Ligová fotbalová asociace odložila kompletní program 8. kola Chance Ligy a 9. kola Chance Národní Ligy. Vedení LFA k tomuto kroku přistoupilo na základě mimořádné situaci na celém území České republiky, která je způsobena silnými dešti, kvůli kterým je ohrožena bezpečnost a hrozí na celé řadě míst záplavy. Více informací najdete v článku.

10:30 – Dvě sezony po sobě získal v tuzemsku korunu pro krále střelců, přesto v kádru pražské Slavie neměl jisté místo. A tak se Václav Jurečka na konci přestupového období rozhodl dát Edenu sbohem. Odchovanec opavského fotbalu přestoupil do tureckého Rizesporu, kde bude nastupovat po boku dvou ex-sparťanů Caspera Höjera a Martina Minčeva. S aktuálně 12. týmem tabulky podepsal autor 68 ligových branek smlouvu na dva roky a s opcí na další sezonu. Více informací najdete v článku.

Jurečka a jeho statistky za Slavii. Livesport / AFP

10:20 – Jeden tisíc vstupenek na zápas s Borussií Mönchengladbach, který se odehraje 21. září, rozdal Eintracht Frankfurt školám. Generální ředitel klubu Axel Hellmann to pro magazín Kicker zdůvodnil tím, že by měl být fotbal přístupný všem.

10:15 – Hlavní poradce majitelů, to je oficiální funkce Zlatana Ibrahimovice v AC Milán, který ovládá americká společnost RedBird. Podle portálu La Repubblica však spolupráce mezi oběma stranami dostává vážné trhliny. Důvodem je chování kontroverzního Švéda. Více informací najdete v článku.

Ibrahimovic má v Miláně problémy. Profimedia / ČTK / imago sportfotodienst / www.imagephotoagency.it

09:15 – Cristiano Ronaldo v noci ze čtvrtka na pátek dosáhl nového milníku. Napříč sociálními sítěmi nasbíral už jednu miliardu sledujících. Nejvíce z nich má na Instagramu - přibližně 640 milionů.

06:40 – Real Madrid v sobotu čeká utkání LaLigy na půdě Realu Sociedad a hlásí v tomto ohledu dobré zprávy. K dispozici mu totiž budou podle informací španělského sportovního deníku Marca tři uzdravení hráči, konkrétně Jude Bellingham, Éder Militao a Aurélien Tchouaméni. Prvně jmenovaný byl mimo hru už od minulého měsíce, jeho spoluhráči pak od září.