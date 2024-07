Favorité druhé ligy Opava a Brno ve vzájemném utkání remizovali. Zlín porazil Táborsko

Brno ve druhém kole Chance Národní Ligy nenavázalo na úvodní vítězství nad Jihlavou a v Opavě s dalším z aspirantů na postup do nejvyšší soutěže remizovalo 1:1. Neuspěly ani další dva tříbodové týmy, Táborsko prohrálo se Zlínem a Chrudim s Vlašimí, která se díky skóre vyšvihla do čela tabulky. Ve čtvrtém pátečním utkání si Jihlava rozdělila body s Vyškovem po výsledku 1:1, a tak je už nyní jisté, že žádný celek nebude po úvodních dvou kolech stoprocentní.

Poslední dva vzájemné duely odehrané na Stadionu v Jiráskově ulici dopadly pro Jihlavu mizerně – dvěma prohrami. Do tohoto utkání však vstoupili domácí sebevědomě a hned zkraje zápasu mohli diváci vidět dvě zajímavé akce. S oběma si ale poradila ať už dobře zorganizovaná obrana hostí, nebo připravený brankář Jiří Borek.

Poté veškerou iniciativu převzali fotbalisté Vyškova. Obrovskou příležitost zahodil v 18. minutě utkání Ousmane Conde, který se po milimetrově přesné přihrávce dostal až před domácího brankáře Pavla Soukupa, zakončit však nedokázal. Tlak hostí neustával a Soukup musel zanedlouho tasit další důležitý zákrok. Tvrdou hlavičku Milana Piška ale zvládl akrobatickým skokem vyrazit na roh.

Statistiky utkání. Livesport

Přece jen to byli domácí, kdo udeřil jako první. Po rohovém kopu zahraném na krátko se ve vápně nejlépe zorientoval Maximilien Boussou a těsně před ukončením první půle otevřel skóre zápasu.

O přestávce udělal vyškovský trenér Jan Kameník jednu změnu a to v útočných řadách – Patrika Schöna nahradil Barnabáš Lacík. Tentokrát to byli ale Jihlavští, kteří režírovali průběh druhé půle a udávali tempo hry. Kvalita na straně Vyškova začala postupně upadat, přesto však dokázal vyrovnat. Střelcem se stal obránce Filip Vedral, který využil dobře kopnuté standardní situace a hlavou vyrovnal.

O vyškovské vedení se mohl v 74. minutě postarat Conde, po přetaženém centru Jana Štěrby se guinejský útočník sice dokázal dostat do palebné pozice, jeho pokus ale mířil pouze vedle Soukupovy branky. Další gólové příležitosti už zápas nenabídl a tak se oba týmy před zraky 711 diváků rozešly smírně.

Oba týmy dělil v uplynulé sezoně jediný bod a zatímco Zbrojovka zvládla úvodní zápas nového ročníku vítězně, svěřenci Tomáše Zápotočného vkročili do sezony divokou remízou 3:3. A vyrovnané bylo i páteční utkání na Městském stadionu v Opavě. Do zápasu vstoupili aktivněji hosté, slezané ale jejich úvodní nápor ustáli a nepustili soupeře do žádné větší šance.

První střely se fanoušci dočkali ve 20. minutě, Filip Blecha svůj pokus ale nasměroval pouze do boční sítě. Ve 25. minutě již přišel první gólový moment: Lucas Kubr našel ve vápně parádním centrovaným balonem Romana Potočného, který na nic nečekal a z voleje uklidil míč k pravé tyči brány Adama Richtera.

Statistiky utkání. Livesport

Opavští fotbalisté po inkasovaném gólu zvýšili svou ofenzivní aktivitu, za což byli náležitě odměněni. Ve 43. minutě poslal Blecha z rohového kopu do vápna nepříjemný centr. Ten sice dokázal Dominik Sváček ještě vyrazit, míč se však odrazil k Solomonovi Omalemu, který se z hranice malého vápna pravačkou, a do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

Druhý poločas začal opět převahou svěřenců trenéra Hynka a v 53. minutě nechybělo mnoho k tomu, aby se opět ujali vedení. Zpoza velkého vápna totiž napřáhl Jakub Janetzký, šajtli ale nasměroval těsně nad břevno. V 73. minutě zahrozili po dlouhé době také domácí, technický pokus Felixe Čejky ovšem pouze orazítkoval pravou tyč brněnské branky.

Hned o minutu později dopravil míč do sítě Libor Kozák, který nastoupil za Opavu poprvé po 16 letech, gólovou radost mu však překazil zvednutý praporek čárového rozhodčího. V nastavení druhého poločasu ještě viděl druhou žlutou kartu Jakub Řezníček, další gól už ale nepadl a zápas tak skončil remízou 1:1.

První minuty patřily domácí Vlašimi. Ta velmi rychle určila tempo hry a k tomu si vytvořila i pár zajímavých příležitostí. Nicméně dobře naladěná Chrudim neotálela a od 20. minuty Vlašimi pořadně zatápěla. Do první dobré příležitosti se dostal dvougólový střelec prvního kola David Látal, jehož pokus vyrazil Daniel Spilka jen do strany, ale chrudimští balon nedokázali dorazit.

Ačkoliv to vypadalo, že Vlašim míč jen držela a Chrudim se daleko více tlačila, první, komu se podařilo rozvlnit síť, byli domácí. Zaváhání při rohu brankáře Jáchyma Šeráka využil Filip Lehký, který balon nasměroval mezi tyče. A málem přidal i druhý gól, jeho pokus zpoza pokutového území však neletěl tam, kam by si ještě loňský hráč Dukly Prahy představoval.

Statistiky utkání. Livesport

Gólový polštář dal do druhého poločasu vlašimským křídla a Chrudim měla co dělat, aby se nepropadla do dvougólového manka. Východočeši vzdorovali až do 59. minuty, kdy jim "zaťal tipec" Jan Záviška a pěknou střelou na zadní tyč zvýšil náskok Vlašimi na 2:0.

Přestože to vypadalo, že si Vlašim dojde k poklidným třem bodům, Chrudim ještě poslední dvacetiminutovku tlak stupňovala a vypadalo to, že ještě nestihla říct všechno. Poslední minuty ale opět patřily domácím fotbalistům. Do zajímavé pozice se ještě dostal střídající Erik Biegon, ale už nedokázal skóre navýšit.

Vlašim tak nedala soupeři šanci a z domácího zápasu bere tři body do tabulky. V dalším kole se utká s Vyškovem, Chrudim vyzve Zbrojovku Brno.

Zlínská Letná zažila po 10 letech atmosféru druhé nejvyšší soutěže. V domácí premiéře letošního ročníku Zlínští poměřili síly s celkem z jihu Čech, se kterým mají příznivou domácí bilanci (2-0-1). Loňští barážisté si v úvodním kole poradili s rezervou pražské Slavie, již pokořili výsledkem 3:1. Ševci jako jeden z hlavních favoritů Chance Národní Ligy vybojovali na hřišti Líšně jen bod za bezbrankovou remízu.

V úvodní čtvrthodině hry měla obě mužstva k dispozici zajímavé standardní situace, ale ani jedna z nich nebyla zakončena tak, aby se měnilo skóre. První vážnější šance utkání byla k vidění zkraje 21. minuty, kdy z hrany pokutového území napřáhl Zviad Načkebia. Střelecký pokus gruzínského středopolaře se ale nevešel mezi tři tyče. Nejvážnější akce přišla necelých pět minut před poločasovým hvizdem. David Machalík rozehrával rohový kop a po několika odrazech v hostujícím vápně míč orazítkoval břevno.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodu druhého dějství pokračovali domácí v aktivitě. David Tkáč několik metrů před pokutovým územím obral soupeře o míč, ale jeho průnik zastavila včas defenziva Táborska. 65. minuta nabídla největší příležitost dosavadního průběhu střetnutí. Nabídku Lukáše Bartošáka skvěle na hraně šestnáctky sklepl hrudí Tkáč příhodně pro Patrika Brandnera, ten však v souboji tváří tvář s gólmanem Martinem Pastornickým neuspěl. Na druhé straně po malé chvíli napřáhl ze střední vzdálenosti Jiří Kateřiňák, ale ani on nerozvlnil síť.

Zkraje 73. minuty se už skóre měnilo, o což se postaral Tkáč. Talentovaný zlínský mladík se dostal na rohu pokutového území ke skákavému balonu a pravačkou jej poslal k tyči hostující branky. V samotném závěru měli hosté ještě k dispozici zajímavou standardní situaci, ale nerozehráli ji ideálně a ve šlágru druhého kola padli.

Svěřenci trenéra Nádvorníka navázali na nelichotivou statistiku, kdy za celou předešlou sezonu ovládli pouze čtyři venkovní duely. Zlín naopak potvrdil, že v domácím prostředí se mu proti Jihočechům daří. Ševci vyhráli již tři ze čtyř posledních vzájemných střetnutí hraných na Letné.