Rozhodla nekvalita ve vápně, byli jsme jaloví, prohlásil Zápotočný po zápase s Chrudimí

Byl hodně smutný. Trenéra Opavy Tomáše Zápotočného (43) hodně mrzelo, že jeho tým prohrál v pátečním šlágru 7. kola Chance Národní Ligy s Chrudimí 1:2. Po čtyřech výhrách v řadě tak vyšla Opava naprázdno, vítězové naopak šli do čela aktuální tabulky. "Škoda, že se nám nepovedlo snížit dříve než v nastavení. Chrudimi bychom ještě zatopili," hodnotil duel bývalý prvoligový fotbalista a nyní trenér.

Kouč Opavy přiznal, že zápas se mu hodnotí velmi těžko. "Rozhodla pětiminutovka od 60. do 65. minuty. Dostali jsme dva hloupé góly, po první trefě jsme se splašili a soupeř nás kvalitou potrestal. To se nesmí stát. Rozhodla také nekvalita ve vápně, byli jsme jaloví," posteskl si Zápotočný. "Bylo to od nás splašený, kluci chtěli moc. Byly tam neproměněné šance," věděl, proč jeho tým nakonec nedovedl šlágr k bodovému zisku.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Na rozrůstající marodku se opavský trenér rozhodně nechtěl vymlouvat. "Naskočili noví hráči a zápas nebyl z naší strany špatný. Ale výsledkově jsme propadli," uznal kouč poražených. Hráčům také hned po závěrečném hvizdu v kabině zdůraznil, co přesně mu vadí. "Máme malou agresivitu ve vápně. Ve finální fázi toho bylo od nás málo. Přitom máme hodně rohů, centrů. Když to zlepšíme, budeme dávat víc gólů a budeme úspěšnější," konstatoval

Stál si ale za tím, že výkon Opavy až na koncovku snesl slušné měřítko. "Tým šlapal do 90. minuty. Škoda, že nepřišlo snížení dříve, pak bychom Chrudimi více zatopili," dodal.