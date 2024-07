Zápas s Vlašimí byla reklama na fotbal, prohlásil Zápotočný a popřel příchod posil z Olomouce

Hrdost se mísila se zklamáním. Trenér Tomáš Zápotočný (43) si moc přál, aby Opava vyhrála první zápas sezony a on sám mohl oslavit vítěznou premiéru v roli kouče na její lavičce. "Pro oko diváka to byl hezký zápas, ale skončil pro nás špatně. Jsme smutní, dostali jsme tři hloupé góly," svěřil se po zápase s Vlašimí, který skončil 3:3. "Musím se na zápas podívat střízlivýma očima, teď jsem v emocích," odmítl hlubší rozbor.

Bývalý kouč Českých Budějovic dobře věděl, že jeho tým zápas odbojoval. Zvládl i nepříjemnou chvíli. Dvakrát v zápase totiž vedl, nakonec ale za stavu 2:3 zachraňoval bod za divokou remízu 3:3. "Kluci ukázali morál, charakter. Za to jim děkuji. Cítím od prvního dne, že ten tým má charakter a určitou kvalitu. Smekám i před Vlašimí. Ukázala nám sílu, lépe kombinovala. Nepanikařím, je před námi ještě 29 kol a my se budeme zlepšovat," konstatoval Zápotočný.

Vlašim dokázala v duelu využít výškové převahy, když se prosadila při standardních situacích. To Zápotočného mrzelo. Vzal z velké části vinu na sebe. "Jasně, standardky jdou jednoznačně za trenérem. Tam jsou taktické pokyny a my jsme v nich propadli. To ale odstraníme," konstatoval.

Statistiky zápasu. Livesport

Spokojený byl naopak s ofenzivní hrou. "Chtěli jsme hrát atraktivní fotbal, ne být zalezlí. Tohle byla reklama na fotbal pro oko diváka. To je důležitý. Jen máme pouze jeden bod," poznamenal po remíze 3:3, která znamená, že v roli hlavního kouče Opavy ještě nevyhrál. "Nervózní z toho nejsem, těším se na příští zápas s Brnem. Pojedu se na něj osobně podívat. Myslím, že to bude ve druhé lize vyrovnané. Nikdo nebude odskočený, jako v první lize," myslí si.

Zápotočný také už před výkopem poznamenal, že by uvítal posílení týmu. "Na další zápas by měl být připravený Libor Kozák, vidím to na 99 procent. A taky přiletěl Mootoo, to by také mohlo být na základ," naznačil kouč, že je rozšíření kádru na spadnutí.

Poděkoval také fanouškům, že za jeho svěřenci stáli celý zápas. "Užil jsem si to. Není to tragédie ten výsledek 3:3, byl to atraktivní zápas. Je to o chybách, ty nesmíte opakovat, jinak jste hlupák a my nechceme být za hlupáky," dodal odhodlaně.

V souvislosti s posilami byl opavský kouč dotázán na to, zda nebude mít klub zájem o zkušené trio Pospíšil, Beneš, Macík, které Olomouc přeřadila do rezervy. Zápotočný reagoval odmítavě. "Nechci Pospíšila, Beneše ani Macíka. Chci dravé mládí. Zkušený základ tady máme," zakončil opavský kouč.