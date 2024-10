Vajner z Líšně dostal kopačkou do hlavy. Gólman musel do nemocnice, soupeř bez karty

Brněnské Líšni se v této sezoně daří, je jen pár bodů od barážových pozic a ukazuje tak, že předchozí povedené sezony nebyly dílem náhody. V posledních zápasech ale v klubu roste frustrace, a to hlavně kvůli posuzování sporných momentů. Zloba přišla hlavně po posledním zápase v Táborsku.

Všechno začalo v srpnu, kdy Michal Jeřábek dostal nesmyslně loktem do obličeje od útočníka Opavy Libora Kozáka. Výsledkem byla jen žlutá karta. "Opravdu mi to nedá, abych se nevyjádřil. Za loket v obličeji Jeřábka je taxativní červená karta. Bylo to v nepřerušené hře, navíc bez míče," řekl tehdy trenér Milan Valachovič pro Deník.

A zlobil se i dál, a to i na své svěřence. O pár dnů později dostala proti jeho týmu výhodu penalty Vlašim, která uhrála remízu 1:1. "Náš brankář fauloval, s tím nešlo rozporovat," pokrčil rameny.

Ke konci září se v brněnském derby čertil pořádně. Líšeň ze stadionu Zbrojovky spěchala ke třem bodům, domácí ale v 86. minutě srovnali z penalty. Ta se ale vůbec kopat neměla, ruka nejen, že byla u těla, ale byla minimálně metr před pokutovým územím. Hráči Líšně se na trávníku mohli zbláznit, stejně jako Valachovič u střídačky. Ostatně, za protesty dostal žlutou kartu.

Poslední dny jsou pak pro temperamentního trenéra těžkou zkouškou. V minulém týdnu hrála Líšeň doma s rezervou Sparty. Vedla 2:0, ale nakonec brala bod. Ten však byl spíše ziskem než ztrátou, Sparta totiž ve druhém poločase neproměnila hned dvě penalty. "První byla jasná," uznal kouč.

Jednu namířili mladí sparťané do tyčky, druhou lapila opora v bráně Tomáš Vajner. Na něj Líšeň spoléhala i o víkendu, kdy hrála v Táborsku, jenže hned v páté minutě dostal při skluzu kopačkou do hlavy. Duel sice statečně dochytal, noc ale strávil v nemocnici a výsledkem je nejen otřes mozku, ale také tržné rány v obličeji. Šít se muselo pouhé dva centimetry od oka.

"Byl to zákrok na červenou kartu. Gólman skončil v nemocnici s vážnými úrazy. Podle mě to mělo být posouzeno jinak. Náš hráč byl později vyloučen za ruku, za tohle nebyla ani karta," okomentoval situaci Valachovič pro eFotbal.cz.

O dvacet minut později zachytil míč rukou na brankové čáře Martin Rolinek a byl oprávněně vyloučen, na což trenér Líšně v odpovědi narážel. Následný pokutový kop ale Táborsko neproměnilo a zápas skončil remízou. I tak Líšeň odjížděla z jihu Čech spíše s hořkým pocitem.

"Nešťastnou situaci jsem samozřejmě viděl a úsudek jsem ve svém zápisu předal Komisi rozhodčích," odpověděl na dotaz eFotbalu bývalý rozhodčí Radek Příhoda, který byl v utkání delegátem.

Redakce se pokusila od Komise delegátovu zprávu získat, ale dostala zamítavé stanovisko.