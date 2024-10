Zlín přejel Opavu a potvrdil nadvládu nad druhou ligou. Vlašim doma nestačila na Táborsko

Zlín ve 13. kole Chance Národní Ligy porazil doma 3:0 čtvrtou Opavu a po jedenácté výhře v řadě si upevnil vedení v tabulce. Táborsko zvládlo premiéru pod novým koučem Kronďákem a zvítězilo 2:1 ve Vlašimi. Jihlava remizovala 1:1 s Varnsdorfem a udržela jej o bod pod sebou, oba celky jsou těsně nad sestupovými příčkami.

Oba celky začaly aktivně, ale neujal se centr Vukadina Vukadinoviče ani nabídka z pravé strany od Filipa Blechy. V 19. minutě vyslal první střelu na branku hostující kapitán Adam Ondráček, ale Stanislava Dostála nepřekonal. Ve 33. minutě si hosté v šestnáctce nepohlídali Vukadinoviče a ten z pravé strany našel na penaltovém puntíku Davida Tkáče, který skóroval popáté v sezoně.

Ještě veseleji mohlo být tři minuty před koncem poločasu, když si Tomáš Poznar na bližší tyči naběhl na roh a donutil Adama Richtera ke skvělému zákroku. Po šesti minutách druhé pětačtyřicetiminutovky Tkáč unikl po pravém křídle, fantastické sólo zakončil střelou k bližší tyči a poslal domácí už do dvougólového vedení.

V 59. minutě centroval z pravé strany Miloš Kopečný, Tkáč se sice k míči na zadní tyči nedostal, ale Blecha si vstřelil smolný vlastní gól. V závěrečné půlhodině se tempo zápasu uklidnilo. Na hostech byla vidět snaha o snížení, výraznější příležitost si ale svěřenci Tomáše Zápotočného nevypracovali.

Aktivnější během prvních minut byli hosté, ale do největší příležitosti se dostali domácí. V 16. minutě to totiž vypadalo, že Michal Hošek už dostane míč za záda Martina Kouřila, ale ten odkopem z brankové čáry nakonec oloupil jihlavského obránce.

Tlak party kouče Marka Jarolíma vyvrcholil penaltou, ke které se postavil Jakub Selnar a střelou do protipohybu Lukáše Pešla poslal domácí do vedení. Skóre se do přestávky už neměnilo. Vehementní snaha domácích pokračovala i ve druhé půli, když se brzy do šance dostal Radek Křivánek, ale z úhlu rozvlnil jen boční síť.

Hosté se těžce dostávali do zajímavých situací, a když už si něco vytvořili, chybělo lepší řešení. Nakonec se ale dočkali – po rohu se dostal k centru Matěj Vlk a hlavičkou zavěsil. Bleskově mohl navázat Nigerijec Hassan Usman, ale míč z jeho kopačky trefil boční síť.

Začátek utkání se ale povedl lépe Jihočechům, kteří v 19. minutě přetavili svůj tlak v úvodní branku zápasu. Domácí brankář Marek Kolář nešikovně vyrazil centrovaný balon přímo k osamocenému Aleši Nešickému, který už neměl problém prostřelit jednoho z obránců a poslal hosty do vedení.

Vlašim si kromě přízemní střely Filipa Lehkého žádnou nadějnou příležitost na vyrovnání vytvořit nedokázala, krátce po půlhodině hry naopak podruhé udeřilo Táborsko. Po několika odrazech se míč ve vápně dostal k Petru Plachému, který na nic nečekal a i díky teči Lukáše Musila navýšil náskok hostů.

Domácí trenér Aleš Majer přichystal o přestávce tři změny a právě spolupráce dvou střídajících hráčů vykřesala osm minut před koncem naději. Dominik Soukeník ve vápně našel Jana Závišku, který střelou na zadní tyč snížil. O pár minut později se navíc do šance prokličkoval Jakub Hodek, ale nezamířil mezi tři tyče a hosté si tak z Vlašimi odvezli všechny body.