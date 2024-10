Argentina může počítat s pomocí kapitána, Messi je připraven nastoupit proti Venezuele

Kapitán argentinské reprezentace Lionel Messi (37) je připraven vrátit se do sestavy národního týmu při utkání s Venezuelou v kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Dostupnost záložníka Alexise Mac Allistera (25) je na druhé straně nejistá, uvedl manažer Lionel Scaloni (46) na tiskové konferenci.

Argentinu může těšit návrat Messiho pro kvalifikační zápasy na mistrovství světa proti Venezuele a Bolívii poté, co se hvězda Interu Miami zotavila ze zranění pravého kotníku. To si někdější hráč Barcelony nebo PSG přivodil během červencového finále Copa América proti Kolumbii.

Messi kvůli němu vynechal kvalifikační zápasy proti Chile a Kolumbii. "Už je v pořádku. V posledních týdnech odehrál několik zápasů za Miami. V poslední nominaci po dohodě chyběl, protože se potřeboval plně zotavit a získat více herní praxe," řekl Scaloni v úterý novinářům.

"Leo trénuje s mužstvem a je připraven být součástí základní sestavy, která nastoupí proti Venezuele," dodal. Mac Allister z Liverpoolu byl naopak o poločasové přestávce vystřídán při vítězství Reds 1:0 nad Crystal Palace v Premier League minulý víkend. "Trénuje odděleně. Uvidíme, zda stihne první zápas, rozhodneme se ve čtvrtek," uvedl k jeho situaci Scaloni.

Argentina se ve čtvrtek utká s Venezuelou na stadionu Monumental Maturin a vzhledem k tomu, že tým trénuje v tréninkovém centru Interu Miami na Floridě, Scaloni uvedl, že se jeho tým obává komplikací kvůli hurikánu Milton.

Program Argentiny. Livesport

Ten od úterý sužuje pobřeží Mexického zálivu a na Floridě vyvolal obrovské dopravní zácpy a nedostatek pohonných hmot, protože úřady nařídily více než milionu lidí, aby se evakuovali, než udeří do oblasti Tampa Bay.

"Zápas je důležitý, ale bezpečnost je mnohem důležitější. Takže když mluvíte o větru, hurikánech, že se zavře letiště, no, ať se vám to líbí nebo ne, je to blízko a dělá vám to starosti," řekl argentinský trenér.

"Máme obavy a čekáme, jestli je pravda, že zítra (ve středu) budeme moci odletět. Říkají, že budeme moci odletět odpoledne. Ale nemáme jistotu, dělá nám to starosti," uzavřel.