Nejdřív sólo, pak přímý kop. Messi dvěma góly vystřelil Interu vítězství v základní části

Fotbalisté Interu Miami vstoupí do play off zámořské MLS z prvního místa. Triumf v základní části si definitivně zajistili výhrou 3:2 na hřišti obhájce titulu Columbus Crew, přičemž hned o dvě branky se postaral Lionel Messi (37).

Argentinský útočník skóroval dvakrát v závěru prvního poločasu, když ve 45. minutě otevřel skóre a v páté minutě nastavení zvýšil na 2:0 z přímého kopu. Třetí gól přidal po změně stran hlavičkující Luis Suárez. Inter tak už z prvního místa v tabulce nikdo nesesadí. Na kontě má už 68 bodů, díky čemuž získal trofej pro nejlepší tým základní části, tzv. Supporters' Shield.

"Věděli jsme, že máme tým, který to dokáže," řekl po utkání agentuře AP Messi, pro kterého se jedná už o 46. trofej v kariéře. Loni se mu s Interem podařilo triumfovat také v Ligovém poháru, v němž proti sobě nastupují týmy z USA, Kanady a Mexika. Klub z Miami navíc stále může překonat bodový rekord základní části MLS, musí ale vyhrát zbývající dva zápasy v Torontu a doma proti New England.

Messi se vrátil do sestavy po zranění teprve v polovině září, i tak má v letošní sezoně na kontě 17 gólů a 15 asistencí v pouhých 17 zápasech. Od července chyběl kvůli zranění kotníku, které utrpěl ve finále Copa América proti Kolumbii.

Play off začíná na konci října, vítěz zámořské ligy bude znám 7. prosince po finále Poháru MLS. "Prvního cíle jsme dosáhli a nyní se budeme soustředit na to, co nás čeká. V play off bude výhoda domácího prostředí na naší straně a na našem stadionu jsme opravdu silní," řekl Messi zámořským médiím.