Brazílie už dlouho nic nevyhrála, ale mějte s mladými strpení, řekl Danilo a naznačil konec v reprezentaci

Porážka v penaltovém rozstřelu s Uruguayí ve čtvrtfinále Copa América přiměla Danila (32) přehodnotit svou budoucnost v brazilské reprezentaci. Kapitán po porážce na stadionu Allegiant v Las Vegas nechal svou budoucnost u reprezentace viset ve vzduchu.

Danilo, který na Copa América patřil do základní sestavy Brazílie, požádal veřejnost o trpělivost s novou brazilskou generací. "Náš mladý tým ukázal, že dokáže velké věci. Jen doufám, že kluci budou mít trochu trpělivosti. Je to fér, Brazílie už dlouho nic nevyhrála, ale mějte s těmi mladými strpení. Nemluvím teď o sobě. Zatím nevím, kolik času v národním týmu ještě mám a jestli ještě nějaký čas mám," řekl Danilo v rozhovoru pro Globo, čímž zároveň naznačil potenciální konec v národním týmu.

"Byla to pro mě obrovská čest, že jsem mohl být v takovém týmu. Bylo za tím hodně tvrdé práce, profesionality a odhodlání. Doufám, že bude tlak, ale s trochou trpělivosti. Mladíci jako je Endrick nebo Savinho jsou kvalitní hráči, které je třeba podporovat," dodal kapitán.

Danilo litoval několika šancí, které si Brazílie v normální hrací době proti Uruguayi vytvořila. Při komentování porážky v penaltovém rozstřelu se obránce vyhnul klišé. "Je to také o tom, abychom byli trochu efektivnější, protože jsme měli dvě jasné šance. Teď je těžké to říct, protože jsme bojovali, ukázali jsme kvalitu. A byly to penalty.... Je to taky práce, není to žádná loterie," analyzoval brazilský obránce.

Brazílie se po neúspěchu na Copa América opět soustředí na kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Další zápas ji čeká až na začátku září proti Ekvádoru.