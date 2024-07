Uruguay slaví postup do čtvrtfinále Copy América, na závěr skupiny porazila i USA

Fotbalisté Uruguaye v závěrečném utkání skupiny C na mistrovství Jižní Ameriky porazili 1:0 domácí výběr USA a postoupili do čtvrtfinále. Do vyřazovací části je doprovodí z druhého místa Panama, která si poradila 3:1 s Bolívií.

O výhře Uruguaye v Kansas City rozhodl v 66. minutě Mathías Olivera, jehož branku kvůli podezření na ofsajd musel potvrdit videorozhodčí. Uruguay ve skupině vyhrála všechny tři zápasy, což se jí podařilo poprvé od roku 1959.

Uruguay po postupu stále může pomýšlet na zisk 16. titulu, kterým by se v čele pořadí nejúspěšnějších týmů Copy América odpoutala od obhájců titulu Argentiny. Američané naopak nenavázali na poslední účast na turnaji z roku 2016, kdy došli až do semifinále.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale nakonec jsme neukázali dost kvality," citovala agentura AP amerického kapitána Christiana Pulisice. "Dali jsme do zápasu úplně všechno, jen jsme prostě nedokázali vstřelit gól," dodal.

Uruguay ovládla tabulku s náskokem tří bodů před Panamou, která se na Copa Américe představila teprve podruhé. Američané, kteří s Uruguayí prohráli poprvé od roku 1993, skončili se třemi body třetí a Bolívie zakončila skupinu bez bodu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Uruguay ve čtvrtfinále vyzve druhý tým skupiny D, na Panamu čeká vítěz. Před posledním kolem už má místo v play off jisté Kolumbie a zbývající místo připadne favorizované Brazílii, nebo Kostarice. Paraguay už je bez šance.