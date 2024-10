Hattrick, postup a nová smlouva? Musiala prožil skvělý večer a přiznal, že vyjednává s Bayernem

Bayern se ve středu utkal o postup do osmifinále DFB-Pokalu s Mohučí a konkurenta z Bundesligy bez problémů porazil. Svého soupeře smetl čtyřmi góly a výborný výkon předvedl ofenzivní záložník Jamal Musiala (21), jenž vstřelil hattrick. Hvězda utkání následně prozradila, že jedná v Bavorsku o nové smlouvě.

Už do poločasu nebylo o úspěšnějším týmu tohoto souboje žádný pochyb. Mnichovský obr zaznamenal v úvodní pětačtyřicetiminutovce všechny čtyři branky, dvě z toho zapsal v samém závěru první půle. "Proti tomuto soupeři to ale není samozřejmost, občas vám umí připravit krušné časy," hodnotil duel s Mohučí útočník Thomas Müller.

"V téhle soutěži jsme hodně dlužili. Chtěli jsme projít dál kvůli našim fanouškům, a hlavně kvůli sobě. Baví nás prostě hnát se za trofejemi," připomněl fakt, že Bayern hned třikrát z posledních čtyř sezón neprošel v DFB-Pokalu do osmifinále.

V letošním ročníku zaznamenal mnichovský velikán dvě porážky, a to v Lize mistrů s Aston Villou a Barcelonou. Na evropské scéně to není z jeho pohledu ono, na té německé ale vládne bez většího zakopnutí. Když se rozjede, umí střílet góly s velkou chutí. Vždyť spolu s posledním ligovým vystoupení v Bochumi má na svém kontě za uplynulých 180 minut devět tref.

"Tohle je samozřejmě fajn. Vždycky je lepší mít takové pocity, protože si potvrdíte, že příště se to zvládne zase," těšilo hostujícího kouče Vincenta Kompanyho.

Statistiky utkání. Livesport

Největší pozornost na sebe po skončení duelu strhl Musiala. Hráč, kolem něhož mají kroužit Real Madrid nebo Manchester City, má aktuálně platnou smlouvu do roku 2026. Německý klub by přitom v budoucích měsících velmi nerad řešil situaci, kdy by musel Musialu kvůli končícímu kontraktu prodávat pod cenou nebo ho pouštět zadarmo. Klub na každý pád celou záležitost řeší.

"Mluvíme o tom spolu. Jsem tu šťastný a užívám si to," vzkázal rodák ze Stuttgartu. "Dokážu si představit, že tu budu i po roce 2026," dodal.

