Schickovo gólové probuzení potěšilo trenéra i fanoušky. Řekl si o šanci v lize, uvedl Alonso

Patrik Schick (28) opět dává góly. Český útočník ve druhém kole Německého poháru proti Elversbergu dvěma přesnými zásahy řídil výhru Leverkusenu 3:0 a prosadil se poprvé od půlky srpna, kdy Bayeru vystřelil vítězství v superpoháru. Dvě branky v jednom zápase dal po dlouhých sedmi měsících.

Český útočník mohl být po zápase s druholigovým soupeřem nadmíru spokojený. Podruhé z posledních tří zápasů naskočil v základní sestavě a hned ve druhé minutě protrhl dlouhé čekání na soutěžní gól. Ještě v první desetiminutovce zvýšil na 2:0 a nasměřoval Leverkusen za snadným postupem.

"Je to jen druhé kolo poháru, takže o nic velkého nejde. Ale jsem šťastný," řekl Schick, který vydařený duel oslavil s malým synem v náručí.

Osmadvacetiletý forvard v aktuálním ročníku zůstává druhou volbou za Victorem Bonifacem. Cesta do základní sestavy přes nigerijského střelce je však trnitá. Boniface v aktuální sezoně naskočil do 11 zápasů a dal v nich sedm branek. Právě výkony jako proti Elversbergu ale mohou Schickovi výrazně pomoci.

"Patrik je velmi inteligentní v pokutovém území. Vstřelil dva hezké góly, za což jsem moc rád. Vždycky mám velkou radost, když se útočníkům podaří dát dvě branky. Patrikovi to moc přeju," řekl trenér Leverkusenu Xabi Alonso. "Myslím si, že hrál dobře už minulý týden v Lize mistrů proti Brestu, teď svůj výkon potvrdil a řekl si o to, aby naskočil i v Bundeslize," dodal španělský kouč.

Poslední výsledky Leverkusenu. Livesport

Výkon českého forvarda potěšil i fanoušky německého mistra. "Je výborný ve vápně, má skvělé zakončení. Myslím si, že by měl hrát mnohem častěji," zmínil jeden z příznivců Leverkusenu. "Je zpět. Jeho čas ještě přijde," shodli se na instagramu další.

Formu by mohl potvrdit už v pátek v duelu proti Stuttgartu, kterému dal gól v srpnovém finále Německého superpoháru. To, že by se mohl objevit v sestavě Bayeru připustil i Alonso. "Určitě je variantou i pro páteční utkání," řekl po Schickově pohárovém představení.