Český talent míří do Polska. Ambrose získal Górnik, stála o něj hvězda Podolski

Záložník Lukáš Ambros (20) přestupuje z Wolfsburgu do Górniku Zabrze. Reprezentant do 21 let podepsal v polském klubu smlouvu na tři roky.

Další hostování se nekoná. Lukáš Ambros, který strávil minulou sezonu v rezervě Freiburgu, jež působí ve třetí nejvyšší německé soutěži, se rozhodl natvrdo přestoupit do jiného klubu.

Velký zájem o něj podle informací Livesport Zpráv projevily kluby z Německa, Česka i Polska. A právě v Ekstraklase si český fotbalista nakonec vybral Górnik, který v uplynulém ročníku skončil na šesté příčce. I proto, že o něj velmi stál hrající sportovní manažer Lukas Podolski.

Někdejší útočník Bayernu či Arsenalu si Ambrose vyhlédl v Německu a byl hlavní hybnou silou celého procesu, aby kreativní středopolař nakonec zamířil právě do Górniku.

Odchodem z Wolfsburgu ale německá kapitola nemusí definitivně skončit. Klub z města automobilů si totiž ponechal ve smlouvě na českého záložníka předkupní právo.

Ambros přestoupil do Wolfsburgu v roce 2020 ze Slavie. Za juniorský tým v letech 2021-2023 odehrál 32 zápasů, dal pět gólů a zaznamenal devět asistencí. V předminulé sezoně se stal nejmladším českým hráčem, který hrál v Bundeslize, když nastoupil ve věku 18 let 8 měsíců a 13 dnů proti Lipsku.

V Górniku se Ambros potká s dalším českým záložníkem Patrikem Hellebrandem. Pětadvacetiletý středopolař se do Polska vydal po třech sezonách v Českých Budějovicích.