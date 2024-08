Ajax je historicky největší a nejúspěšnější nizozemský klub. A nejde jen o minulost. Ještě v roce 2019 slavil mistrovský titul, získal domácí pohár a dostal se do semifinále Ligy mistrů. Od roku 2022 to ale šlo s hrdou značkou z kopce. Volný pád se pokoušelo zastavit několik manažerů a i poslední týdny ukazují, jak náročná bude cesta zpět na výsluní.

Na 6. února 2022 nevzpomínají fanoušci červenobílého klubu vůbec v dobrém. Nešlo o nějakou krutou prohru na hřišti, naopak Ajax zrovna porazil Heracles 3:0. Toho dne ale také otřásla Amsterdamem zpráva, že Marc Overmars, legendární křídelník a toho času úspěšný technický ředitel Ajaxu, překročil hranice slušnosti a bude propuštěn. Bylo to jeho neakceptovatelné chování a posílání intimních obrázků kolegyni, které rozdrolilo do té doby silnou značku na trosky. Právě odchod Overmarse byl zlomovým bodem trpké kapitoly velkého příběhu Ajaxu.

Úspěšný trenér Erik ten Hag po sezoně odešel do Manchesteru United a na jeho místo byl jmenován Alfred Schreuder. Jenže kvůli špatným výsledkům byl propuštěn už v lednu 2023. Hlavní problém byl však jinde, nepodařilo se najít nového technického ředitele. Ajax prodal hráče za stovky milionů, ale nabyté peníze nedokázal vrátit do hráčů, kteří by na úspěšnou éru navázali. Po Schreuderově odvolání se stal dočasným trenérem Johnny Heitinga, jenže konečné třetí místo stejně znamenalo zklamání.

100 milionů euro v prachu

Mezitím byl v dubnu 2023 na dlouho neobsazenou pozici jmenován Sven Mislintat. Heitingovi poděkoval za jeho úsilí a uvolnil místo Maurici Steijnovi. Při zpětném pohledu bylo možná lepším nápadem škrtnout sirkou u nádrže s benzínem, než spojit Steijna a Mislintata. Toho přestupového léta klub opustila další řada hvězdných hráčů a Mislintat se rozhodl utratil více než 100 milionů eur za posily. Jenže noví hráči vůbec neodpovídali Steijnovým přáním a start ligy dopadl katastrofálně.

Sven Mislintat a Maurice Steijn během tiskové konference. ANP PHIL NIJHUIS

Klub pomalu ale jistě upadal do stále větší deprese. V první polovině sezony 2023/24 se udály tři momenty, z nichž by se každý dal považovat za nejpotupnější chvíli v historii Ajaxu.

Dne 24. září Ajax absolutně nezvládl tradiční "Klassieker" a v domácí areně Johanna Cruyffa nestačil na svěží Feyenoord. Za stavu 0:3 byl v 62. minutě zápas přerušen a ukončen. Nejdříve na hřiště přiletěly světlice a petardy a o dvacet minut později začali chuligáni demolovat zařízení okolo hlavního vchodu arény. Policii se naštěstí podařilo výtržníky vyvést ze stadionu dříve, než došlo k ještě nebezpečnějším incidentům. Hlas lidu byl ale vyslyšen, toho dne skončil také Sven Mislintat.

Ajax se nacházel na posledním místě. OLAF KRAAK /ANP/Sipa USA

O měsíc později následoval druhý dotyk dna. V neděli 29. října Ajax prohrál na hřišti PSV 2:5. Byl to desátý zápas v řadě bez vítězství a v důsledku tohoto faktu také Amsterdamští klesli na poslední místo ligové tabulky. To historie opravdu nepamatovala. To už měl tým v rukou dočasný trenér Hedwiges Maduro, neboť týden předtím byl vyhozen Maurice Steijn. Spasitelem se ale měl stát John van't Schip….

Mýtus o Sisyfovi

Pro pochopení cesty Ajaxu od onoho dne se nabízí příběh z řecké mytologie o Sisyfovi. Ten byl za své prohřešky během pozemského života potrestán v posmrtném životě úkolem vytlačit velký balvan na strmou horu. Vždy, když se však přiblížil k vrcholu, balvan se pokaždé začal kutálet zpět dolů. Byl tak odsouzen k tomu, aby navěky bojoval s těžkým břemenem a pokaždé, když byl téměř u konce, tak viděl, jak je jeho práce zmařena.

Začátek Van't Schipova působení byl velmi dobrý. Ve zbývajících osmi ligových zápasech roku 2023 získal tým 20 bodů a lidé začali věřit v obrat. Do Amsterdamu se vrátila naděje. A pak se skála zase zřítila. Přišlo třetí dno, to sportovní. Tři dny před vánocemi se udála nejpotupnější prohra v historii klubu. Ajax byl vyřazen ve druhém kole domácího poháru KNVB po výsledku 2:3 třetiligovým Herculesem, týmem plným amatérů.

Během zimní přestávky se Johnu van't Schipovi podařilo ustálit sestavu a druhá polovina sezony začala relativně úspěšně. V průběhu března došlo také ke jmenování Alexe Kroese generálním ředitelem klubu. Úspěšný manažer z AZ Alkmaar měl pomoci Ajaxu zpět na vrchol. Jenže hned 14 dnů po jeho jmenování se balvan z hory zase zřítil.

Dozorčí rada nového muže suspendovala a navrhla ukončit s ním spolupráci. Důvodem byl fakt, že Kroes ještě před svým jmenováním koupil 17 tisíc akcií Ajaxu. To by znamenalo obchodování uvnitř klubu i zneužití pravomocí zasvěcených osob a tedy trestný čin.

Vyšetřování Kroesova případu trvá dodnes, jeho odchod z Ajaxu se však neuskutečnil, na konci dubna se do představenstva vrátil. Sice ne jako generální ředitel, ale jen jako ředitel technický.

Ajax skončil v sezoně na pátém místě, což bylo nejhorší konečné umístění od sezony 1999/00 a Kroes začal usilovně hledat nového trenéra. Nakonec se domluvil s Francescem Fariolim. Italský trenér začal svou práci tím, že se pokusil dát stabilitu obranným řadám a docela se mu to dařilo. V prvních pěti soutěžních utkáních tým inkasoval jen dva góly.

Na vrchol

Cesta Ajaxu pak šla i přes emotivní dvojutkání s Panathinaikosem, ve kterém si Řekové v posledních minutách vynutili prodloužení a následné penalty. Rozstřel trval 28 minut a zahrávalo se při něm 34 penalt, z nichž Ajax proměnil 13 a Panathinaikos o jednu méně. Po takovém dramatu samozřejmě opět vysvitlo pověstné slunce. Ajax se dostal do play off a zajistil si evropský fotbal. Následující neděli se skála znovu zbortila. Na hřišti NAC Breda, outsidera pasovaného na sestup, Ajax padl 1:2.

Je zřejmé, že v současné době čeká slavný nizozemský klub období pokusů a omylů. První kroky ze dna směrem nahoru už ale byly učiněny. Nezbývá než doufat, že Ajax na rozdíl od Sisyfa jednoho dne dokáže dostat onen pověstný balvan na vrchol. Červenobílé logo s mýtickým bojovníkem ve znaku totiž stále považují za posvátné miliony fanoušků po celém světě.