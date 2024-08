Trenérská premiéra Van Persiemu nevyšla, na půdě favorizovaného Ajaxu těsně prohrál

Trenérský debut v nejvyšší nizozemské soutěži za sebou má legendární útočník Robin van Persie (41), který od nové sezony vede Heerenveen. V úvodním kole však jeho svěřence čekal těžký úkol v podobě venkovního utkání na půdě Ajaxu. Přestože Heerenveen držel naději na bodový zisk do poslední minuty, nakonec odešel ze zápasu poražen 0:1.

Gól Kristiana Hlynssona z konce prvního poločasu stačil k tomu, aby Heerenveen odjel bez bodů. Bývalý nizozemský reprezentant, který během působení v Arsenalu a Manchesteru United strašil obrany soupeřů, cítil, že promarnil příležitost.

"Mohli jsme z toho vytěžit více, hlavně v prvním poločase jsme měli několik šancí. Doufali jsme, že některou z nich proměníme, a z toho pramenilo větší sebevědomí. Ve druhém poločase byly vidět naše záměry, ale žádnou šanci jsme si už nevytvořili," řekl Van Persie v televizním rozhovoru.

Právě na tom prý do příštího zápasu zapracuje. "Příští týden hrajeme s Utrechtem. Při tomto způsobu hry nemůžeme slíbit, že vyhrajeme každý zápas, ale co se týče intenzity a někdy i kvality, je to fotbal, který by se podle mě měl hrát. Budeme to předvádět každý týden," dodal.

Van Persie, který ve 102 reprezentačních duelech za Nizozemsko nastřílel 50 gólů, byl před příchodem do Heerenveenu po ukončení hráčské kariéry v roce 2020 součástí realizačního týmu Feyenoordu.