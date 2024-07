Feyenoord v přípravě inkasoval čtyři góly během 20 minut. Musíme zůstat v klidu, ví Priske

Jde sice o přípravu, ale porážka 0:5 s Benfikou Lisabon vzbudila v nizozemském Feyenoordu Rotterdam poprask. Vicemistr Nizozemska schytal pod vedením exsparťanského kouče Briana Priskeho (47) debakl a fanoušci i média neskrývají velké rozčarování nad tím, jak zápas dopadl. Po dvaceti minutách vedl portugalský tým 4:0. "Nebylo to dobré, hlavně v obraně. Ani takticky to nebylo v pořádku. Zápas ukázal věci, které jsme zatím neviděli," uvedl při hodnocení Priske.

Kouče si vyhlédli šéfové Feyenoordu v pražské Spartě, kterou dovedl dvakrát v řadě k mistrovskému titulu. A Dán jejich vábení neodolal. V novém angažmá je hodně sledovaný a poslední debakl vzbudil hotový poprask. Priske vše zdůvodňoval tím, že opory týmu naskočily teprve nedávnou do přípravy a vše se určitě bude zlepšovat. "V utkání s Benfikou bylo hodně individuálních chyb, problémy jsme měli s presinkem. Porážka nás bolí, ale musíme prostě zapracovat na zlepšení. Mým úkolem je zůstat klidný a vyrovnaný," uvedl Priske před novináři.

S hráči už zápas podrobně rozebral u videa a probral s nimi, jak šly situace řešit lépe. "Když přijde nový trenér, pracuje s novým kádrem, učí ho svou filozofii a vždycky chvíli trvá, než se to rozjede," snažil se omluvit poslední propadák. Tvrdí, že se tým ubírá správným směrem. "Proti Benfice bylo téměř všechno zklamáním. Ale musíme zůstat v klidu. I my jsme měli dobré šance, ale neproměnili jsme je. Není to jen o výsledcích, tohle je přece příprava, díváme se hlavně dopředu," tvrdil Priske.

Podle něj měla na výsledek vliv i kondice některých klíčových hráčů. "Někteří hráči se musí zlepšit fyzicky. První zápas hráli Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko, Justin Bijlow a Santiago Giménez. Není to omluva, ale hraje to roli," upozornil Priske a znovu zopakoval, že nešlo o nejdůležitější zápas sezony. "Během jednoho či dvou týdnů budeme připravení na sto procent," slíbil.