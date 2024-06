Feyenoord začal se Spartou jednání o Priskem. Nabízí daleko menší peníze, mluví se o ultimátu

Skloňovala se částka šest milionů eur, jenže realita je (zatím) o dost skromnější. Zástupci Feyenoordu dnes zahájili podle nizozemských médií jednání o příchodu trenéra Briana Priskeho (47), který je stále pod smlouvou ve fotbalové Spartě. Server 1908.nl, jenž má blízko k rotterdamskému klubu, přinesl informaci o tom, že rozhovory začaly na milionu a půl eur (zhruba 36,9 milionu korun).

Což je čtvrtina částky, o níž se původně spekulovalo nejen v Česku, nýbrž i v Dánsku, Priskeho vlasti. Web píše, že jde o oficiální, nicméně počáteční částku. Jako by automaticky předpokládal, že se suma bude zvedat. Pokud lze zprůměrovat představy obou stran, potkají se někde kolem tří, čtyř milionů eur. Jestli vůbec.

Priske už se s klubem dohodl na osobních podmínkách. Vyjádřil přání, že si s sebou na stadion De Kuip chce přivést kompletní realizační tým. Není však jasné, kdo to konkrétně bude. Nejsnazší by pro něj bylo vzít své spolupracovníky z Letné, jenže i ti mají platný kontrakt a bude to předmětem dalších jednání. Sparta se jistě nebude chtít vzdát kompletního trenérského štábu, znamenalo by to úplný konec Priskeho úspěšné éry ověnčené dvěma tituly během dvou sezon.

Vše je nyní na sportovním řediteli českého šampiona Tomáši Rosickém a jeho protějšku Dennisi te Kloesem. Pokud se obě strany vůbec nedohodnou, což se jeví jako méně pravděpodobné, má Feyenoord připraven plán B v podobě Grahama Pottera. Ten už se vyptával na podmínky v klubu, podle nizozemských médií však od něj žádnou oficiální nabídku nedostal.

Což se však může brzy změnit. Zahraniční weby večer přinesly zprávy o tom, že Feyenoord chce vyřešit situaci rychle. A údajně dal Spartě ultimátum: Pokud se nerozhodne do soboty, začne jednat s Potterem. Nizozemcům se údajně nelíbí výše výstupní klauzule, jíž má dánský trenér ve smlouvě (končí v roce 2026), ve výši několika milionů eur. A vzhledem k neústupnosti českého klubu nevidí, že by jednání směřovala k nějakému výsledku.