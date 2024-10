Pod Ještědem si musí rvát vlasy. Kulenovič po přestupu z Liberce září, Ajaxu vstřelil dva góly

Já jsem vítěz a ve vás ho nevidím. To jsou slova majitele Liberce Ondřeje Kanii směrem k hráčům Slovanu po domácím debaklu 0:5 v derby s Jabloncem. Jednoho vítěze však Liberec nechal v červenci odejít do nizozemského Heraclesu Almelo, a on to nyní v Eredivisie dokazuje. Chorvatský útočník Luka Kulenovič (25) dal za poslední tři zápasy čtyři góly, naposledy v nedělním zápase s Ajaxem (3:4) skóroval hned dvakrát.

Posledních pět zápasů ze strany nejlepšího střelce Liberce v minulé sezoně (7 gólů) budí respekt nejen v Nizozemsku. V duelu v Nijmegenu (2:1) vstřelil vítězný gól, proti Heerenveenu (2:1) sice neskóroval, pak ale vstřelil jediný gól na hřišti G. A. Eagles (1:4), v přátelském zápasu s Düsseldorfem (1:0) vstřelil další vítězný gól a pak už přišel nedělní šlágr s Ajaxem.

Kulenovič otevřel skóre ve 12. minutě, když odražený míč poslal za záda ležícího gólmana Remka Pasveera. Podruhé se prosadil v 76. minutě – to si naběhl na centr Rubena Rooskena z levé strany a střelou k tyči vyrovnal na 3:3. Přestože Ajax nakonec díky gólu Wouta Weghorsta z penalty získal tři body, Kulenovič si za vynikající výkon vysloužil pochvalu.

Přesto byl Kulenovič po zápase zklamaný. "Je strašný pocit, že jsme nechali Ajax vyhrát. Jsem velmi zklamaný, udělali jsme spoustu skvělých věcí, ale také spustu chyb a v závěru vedla ztráta koncentrace k tomu, že jsme zápas prohráli. Potrestali každou naší malou chybu," řekl v rozhovoru pro klubové stránky Kulenovič.

"Upřímně, jsem rád, že jsem dal dva góly, ale zklamaný z toho, že k ničemu nevedly. Ty tři naše góly jsme si naprosto zasloužili, protože padly po skvělých akcích. Je smutné, že jsme zarmoutili naše fanoušky, ale takový je fotbal," dodal.

Statistiky hráče. Livesport / @HeraclesAlmelo

Heracles je tak v tabulce po dvou ligových prohrách s devíti body na 14. místě. Má ale jen jednobodový náskok na Heerenveen, kterému patří 16., tedy barážová příčka. O to více bude Almelo spoléhat na vynikající formu Kulenoviče, i když jej v neděli čeká těžký zápas na hřišti šestého Twente Enschede.

Kulenovič v červenci přišel z Liberce za milion eur (25,3 milionu korun), k čemuž se tehdy vyjádřil ředitel Slovanu Jan Nezmar. "Kombinace Lukových osobních ambicí a jeho zdravotního stavu, kdy to v tuto chvíli vypadalo, že by stejně významnou část podzimu nebyl k dispozici, nás nakonec přesvědčila tento transfer za pro klub příznivých podmínek zrealizovat," uvedl Nezmar pro klubové stránky.

Otázka tak nyní je, jestli v Liberci svého rozhodnutí nelitují, protože jestli v nové sezoně něco Slovanu chybí, pak je to právě gólový útočník.