Kuchta po premiérové trefě za Midtjylland sklízí ovace. Je to skvělý útočník, chválí ho spoluhráč

Jan Kuchta (27) se v Midtjyllandu konečně dočkal premiérového ligového gólu, a i když jeho tým podlehl v nedělním duelu dánské Superligy 2:3 Sonderjyske a přišel o první místo v tabulce, pějí na něj v klubu chválu.

"Jan (Kuchta) je muž, který dává góly, když se dostane do šance, a to jsme viděli i v minulosti. Teď dal gól, a to je samozřejmě příjemné pro něj i pro tým. Máme hodně hráčů vepředu, takže pro něj bylo důležité, že se prosadil," uvedl trenér dánského celku Thomas Thomasberg.

Kuchta za Midtjylland poprvé odehrál celý zápas, v předchozích pěti nejčastěji chodil na hřiště jako střídající hráč. Pochválil ho i obránce Midtjyllandu Christian Sörensen, který mu přihrál na gól v 63. minutě, jímž Kuchta snížil na 1:2.

"Viděli jste, že je to super útočník, protože i když to byl dobrý centr, stejně musí přesně hlavičkovat, a to on udělal. Je opravdu šikovný. Bylo skvělé ho dnes vidět skórovat a myslím, že mu to může pomoci správným směrem," přiznal Sörensen.

Kouč Thomasberg se na tiskové konferenci vyjádřil i ke Kuchtově rozhovoru pro server iDNES, kde český útočník řekl, že očekával v Midtjyllandu jednodušší začátek. "Mám překlad toho rozhovoru a je v něm hodně věcí o tom, co umí, na čem může pracovat a že je rád, že tu může být," podotkl trenér.

"Neměl tolik šancí a nevytvořil si tolik příležitostí, kolik by bylo potřeba, aby dával góly. Vím, že právě to chcete zdůraznit, protože to je samozřejmě to, co se u útočníků počítá," pokračoval Thomasberg.