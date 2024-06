Vitesse si nezahraje ani druhou ligu. Klub z Arnhemu přišel kvůli finančním problémům o licenci

Nizozemská královská fotbalová federace (KNVB) v úterý odebrala profesionální licenci klubu Vitesse, který se potýká s finančními problémy. Zástupci týmu nedokázali dozorujícím orgánům předložit návrh vyrovnaného rozpočtu pro následující období. Rozhodnutí je už druhou ranou pro 132 let starý klub z Arnhemu. Ten minulý měsíc po více než třech desetiletích sestoupil z nejvyšší nizozemské ligy.

"Nezávislá licenční komise KNVB odebrala fotbalovému klubu Vitesse licenci k 9. červenci," uvedla asociace v prohlášení.

"Absence bankovního účtu, chybějící auditor a skutečnost, že nebylo možné předložit vyrovnaný rozpočet, znemožňují pokračování profesionální licence Vitesse pro sezonu 2024/2025," doplnila KNVB.

Rozhodnutí KNVB však nebylo překvapením, protože Vitesse se podle nizozemských médií potýkalo s finančními problémy již několik měsíců.

"Znovu a znovu byl prvoligovému klubu povolován odklad, ale nyní už musel přijít verdikt," komentoval situaci list Algemeen Dagblad s odkazem na zdroje uvnitř asociace.

Krizový management Vitesse nicméně uvedl, že v současné době jedná o dohodě s nizozemským podnikatelem Guusem Frankem a bude chtít rozhodnutí zvrátit. Frank je se svou soukromou kapitálovou společností Axiom se sídlem ve Švýcarsku nejpravděpodobnějším kandidátem na získání klubu do svého vlastnictví.

I převod týmu do jeho rukou by ovšem v současné situaci podléhal kontrole od nezávislých auditorů najatých licenční komisí KNVB. Majetkovou změnu ve strukturách celku by navíc musel schálit licenční výbor této komise.

Podle deníku De Telegraaf má klub dluhy ve výši nejméně 14,3 milionu eur (356 milionů korun). Už dříve se arnhemský celek nedokázal domluvit na převzetí ze strany nejmenovaného amerického investora.