Anglie – Slovensko pohledem dat. Dúbravka na Euru září, soupeř má naopak třetí nejslabší útok

Slovenské fotbalisty čeká podruhé v historii osmifinále mistrovství Evropy. A opět v něm narazí na vysoce favorizovaný tým. Po roce 2016 a jasné prohře 0:3 s Německem se nyní postaví úřadujícím vicemistrům kontinentu z Anglie. Ta však zatím nepřesvědčila a její výkony jsou pod palbou tvrdé kritiky. A to zejména její před turnajem opěvovaná ofenziva.

Za 270 minut se dosud zmohla jen na dvě branky, zatímco všech pět vítězů zbylých skupin vstřelilo alespoň čtyři góly. Tým hraje příliš obezřetně a na jistotu (inkasoval pouze jednou). Ve skupině C, ve které pět ze šesti zápasů skončilo remízou, byla přesto Anglie jediným mužstvem, který vyhrál zápas (1:0 nad Srbskem hned na úvod turnaje). Následovaly dvě unylé remízy proti Dánsku (1:1) a Slovinsku (0:0).

Osud nicméně Anglii přeje a po vyřazení Itálie se jí otvírá celkem schůdná cesta do finále. Nejdřív však musí zdolat Slováky, kteří na turnaji ještě neprohráli. V mimořádně vyrovnané skupině E, ve které všechny čtyři týmy skončily se čtyřmi body (poprvé v historii mistrovství Evropy), obsadilo Slovensko třetí příčku. Na zmíněném Euru 2016 se ve skupině utkalo i s Anglií a při bezbrankové remíze nastoupili v základní sestavě tři hráči (Peter Pekarík, Juraj Kucka a Ondrej Duda), kteří do ní patří i nyní.

Preview zápasu Anglie – Slovensko. Livesport

I to naznačuje, že má italský kouč Francesco Calzona k dispozici jeden z nejstarším týmů na turnaji. Vlastně do zápasu poslal vždy jedenáctku, která tvoří podle věkového průměru trojici nejstarších na šampionátu. Proti Ukrajině byl její věk 30 let a 233 dní, proti Belgii 30 let a 229 dní a naposledy proti Rumunsku 30 let a 192 dní. Trio Martin Dúbravka, Pekarík, Kucka, z nějž jsou všichni starší 35 let, dokonce odehrálo kompletních 270 minut.

Pokud v něčem Slováci na šampionátu excelují, jsou to začátky zápasů. Vedli ve všech třech ve skupině a všechny góly vstřelili ještě před třetinou odehraného času: v 7., 17. a 24. minutě. Vedení však udrželi pouze proti Belgii (1:0), poté následovala porážka 1:2 od Ukrajiny a remíza 1:1 s Rumunskem.

Anglie ještě nemusela dohánět manko a také ona se pokaždé trefila brzy – proti Srbsku ve 13. minutě, proti Dánsku v 18. (konečné skóre 1:1). Což znamená, že jsou tito dva soupeři spolu s Dány jedinými, kdo se na letošním Euru ještě neprosadil ve druhém poločase. Kane a spol. ovšem po přestávce ani neinkasovali (stejně jako Španělsko a Belgie).

Navzdory hráčům světové úrovně v ofenzivě kolem Harryho Kanea, Phila Fodena a Bukaya Saky se Angličané v útoku stále hledají. Jejich hodnota očekávaných gólů ve skupině byla pouhých 2,19, horší byly pouze vyřazené týmy Srbska (2,11) a Skotska (0,95).

Sedm zemí naopak zatím na turnaji dosáhlo hodnoty xG vyšší než 5,0, včetně všech ostatních favoritů, jako jsou Německo, Španělsko, Francie a Portugalsko. Angličané měli ve třech zápasech ve skupině 53 akcí s míčem v soupeřově pokutovém území – průměr turnaje je přitom 64. Úspěšnost přihrávek 89,4 % mají sice třetí nejlepší ze všech, míč však obíhá příliš často v zadních řadách…

Proti anglickým střelcům navíc bude stát gólman, který je detailně zná. Dúbravka působí v Premier League už od začátku roku 2018, s výjimkou krátkého hostování v Manchesteru United chytá za Newcastle. Na letošním Euru má úspěšnost zákroků 79 % a jen tři brankáři zneškodnili víc střel než on (12). Bude to na Albion stačit?