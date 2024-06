Anglie zase baví, řekl po třech mdlých duelech její kouč Southgate. Pro hráče žádá podporu

Hrstka anglických fanoušků dala kouči Garethovi Southgateovi (53) jasně na vědomí, jak se cítili po nudné úterní remíze 0:0 se Slovinskem na fotbalovém mistrovství Evropy v Německu. Přestože Tři lvi ovládli skupinu C, jejich příznivci házeli na trenéra prázdné kelímky od piva. Southgate, jehož tým ve třech zápasech vstřelil jen dva góly, řekl, že ponese tíhu kritiky, ale vyzval fanoušky, aby podpořili jeho hráče.

"Chápu to. Nebudu však ustupovat. Nejdůležitější je, aby příznivci zůstali dál za týmem," řekl Southgate novinářům. Fakta jsou na jeho straně. Anglie dokončila čtvrtou skupinovou fázi Eura za sebou bez prohry a kvalifikovala se do vyřazovacích bojů na ME popáté v řadě. Ve svých posledních 14 zápasech první fáze šampionátu neprohrála (8 výher, 6 remíz) a poprvé vyhrála skupinu dvakrát za sebou.

Výkony mužstva nabitého hvězdami jsou ovšem zklamáním, vůbec neodpovídají roli největšího favorita turnaje, kterým Anglie podle bookmakerů již před jeho začátkem byla.

Sestřih zápasu Anglie – Slovinsko (0:0). Česká televize

"Chápu negativitu směrem ke mně, je to pro tým lepší, než kdyby se obrátila vůči němu. Ale vytváří to neobvyklé prostředí pro práci. Neviděl jsem žádný jiný tým, jemuž by se za postup dostalo něčeho podobného," cituje Southgatea agentura Reuters.

Postup jako první cíl je splněn. Fanoušci jsou však frustrovaní třemi vlažnými výkony. "Zívající sláva. Southgate funguje jako obrácený alchymista, co mění zlato v běžný kov. Má k dispozici nejlepší hráče Premier League, bundesligy i La Ligy. A stejně neporazí Slovinsko, 57. tým světového žebříčku," napsal jízlivě britský The Sun.

"Šlo o těžký zápas, ale kluci zachovali klid ve hře. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom dali pár gólů, které by všechny naše příznivce potěšily. Ale rozhodně jsme se proti utkání s Dánskem zlepšili," uvedl Southgate.

V utkání, které kouč a kapitán Harry Kane označili za nejlepší ve skupině, bylo pár pozitivních záblesků. Třeba náhradníci Kobbie Mainoo, Cole Palmer a Anthony Gordon dodali tolik potřebnou energii. "Myslím, že změny, které jsme provedli, měly na výkon dobrý vliv. Nedokázali jsme vyřešit finální část, ale zlepšujeme se. Nečekám, že bychom najednou měli nasázet čtyři nebo pět gólů. Takhle fotbal nefunguje. Viděl jsem pokrok. Góly přijdou," ujistil Southgate.

Výsledná tabulka skupiny C. Livesport

Na dalšího soupeře si ještě Angličané musejí počkat, v osmifinále mohou narazit třeba na Nizozemsko. Klíčovým faktorem podle kouče bude udržet navzdory kritice pozitivní náladu v týmu. "Za poslední tři nebo čtyři roky se nám povedlo to, že Anglii zase baví. Myslím, že to pro hráče bylo příjemné, a musíme být velmi, velmi opatrní, aby to tak zůstalo," vyzdvihl trenér úřadujících vicemistrů Evropy.