Ukrajina – Belgie 0:0. Bezgólová remíza poslala Mudryka a spol. domů, od postupu je dělily centimetry

Fotbalisté Belgie získali v závěrečném kole základní fáze mistrovství Evropy kýžený postupový výsledek, když remizovali s Ukrajinou 0:0. Do posledních duelů skupiny vstupovali všichni čtyři její účastníci se shodným bodovým ziskem, kvůli vysoké porážce od Rumunů se ovšem nacházeli v nejhorší pozici svěřenci Serhije Rebrova. Těm se navzdory několika zajímavým příležitostem nepodařilo prolomit obranu Rudých ďáblů a s Eurem se rozloučili. Belgičané si naopak vysloužili osmifinálový střet s Francií, která v roce 2018 ukončila jejich úspěšné tažení mistrovstvím světa.

Belgičané asi úplně nepočítali s tím, že budou čelit hrozbě vyřazení už v závěrečném klání skupiny. Jenže štěstí se na turnaji vyhnulo Romelu Lukakuovi obloukem, a tak kvůli dosud třem neuznaným gólům kanonýra AS Řím měl jeho tým na kontě i stejný počet bodů. Poslat favorita předčasně domů toužila Ukrajina, která si po úvodním fiasku s Rumunskem spravila náladu a v pohledném ofenzivním utkání vyzrála na Slováky.

První střela na branku se zrodila už v sedmé minutě po geniální přihrávce Kevina De Bruyneho, zakončující Lukaku však neměl míč v ideální pozici a brankář si s jeho pokusem bez problému poradil. Pozornost Koena Casteelse vyzkoušel ve 20. minutě Roman Jaremčuk projektilem z velké dálky, ten navíc mířil přímo doprostřed branky, tudíž neměl šanci na úspěch.

Sestřih zápasu Ukrajina - Belgie (0:0). Česká televize

Následně byl na scéně znovu De Bruyne, jenž se pokusil z přímého kopu nachytat Anatolije Trubina překvapivou střelou na přední tyč, tu ale o pár centimetrů minul. A obraz hry se po změně stran příliš nezměnil.

Oba celky se soustředily především na zodpovědnou defenzivní práci, takže fanoušci ve Stuttgartu sledovali převážně postupné útoky Belgičanů do připravené obrany soupeře. V 73. minutě vyslal Yannick Carrasco po narážečce s Lukakem nepříjemnou přízemní ránu, kterou však Trubin pokryl.

Statistiky utkání. Enetpulse

Osm minut před koncem základní hrací doby překvapil Ruslan Malinovskyj rohovým kopem, když zkusil zakroutit míč přímo do branky. Casteels jeho pokus na poslední chvíli vyrazil. Záběry z gólové technologie ukázaly, že míč přešel zčásti brankovou čáru, celý tam však o kousek nebyl.

Ukrajina tak sice obrala silného soupeře, jenže vzhledem k neobvyklé vyrovnanosti skupiny jí nestačily na postup do play off ani čtyři body. Štěstí se naopak usmálo na Belgii, jež se kvalifikovala do play off ze druhého místa.