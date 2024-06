Ve skupině E si může postup zajistit kdokoli. Nejdále k němu má Ukrajina, která vyzve Belgii

Během závěrečného dne skupinové fáze se na fotbalovém Euru rozhodne o postupujících z nejvyrovnanější skupiny E, v níž mají všechny týmy po dvou kolech na kontě tři body. Ve středu od 18:00 se utkají ve Stuttgartu Ukrajina s Belgií a ve Frankfurtu Slovensko s Rumunskem. Remíza dává jistotu účasti ve vyřazovací fázi Belgii, Rumunsku a Slovensku.

Poprvé v historii šampionátů se mužstva v jedné skupině srovnala před posledním utkáním na třech bodech. Nejhorší výchozí pozici má Ukrajina, která má jako jediná záporné skóre a v případě rovnosti bodů všech celků by skončila na posledním místě.

"Budeme muset předvést výkon na hranici možností, abychom porazili tak kvalitní tým. Belgie byla po úvodní porážce od Slovenska pod tlakem, budou mít motivaci zvítězit a snad to povede k otevřenému zápasu. Věřím, že to bude náš den, ne belgický," řekl útočník Roman Jaremčuk, střelec vítězné branky na 2:1 ze závěru zápasu proti Slovensku.

Preview zápasu Ukrajina – Belgie. Livesport

Ukrajina se s Belgií střetne poprvé v historii. Oba celky obhajují čtvrtfinálovou účast z posledního Eura. Rovněž Rudí ďáblové se v minulém kole vrátili do hry výhrou 2:0 nad Rumunskem. "Tři body nás trochu uklidní, navíc jsme vyhráli po zlepšeném výkonu. Dobře víme, o co v posledním utkání hrajeme," podotkl italský kouč Belgičanů Domenico Tedesco.

Postupových variant ve skupině E je spousta. Je pravděpodobné, že vedle prvních dvou v tabulce projde do osmifinále i třetí tým, i kdyby měl na kontě jen tři body. V pořadí mužstev na třetích místech by měl předstihnout jak dvoubodové Chorvatsko ze skupiny B, tak Maďarsko se třemi body ze skupiny A, které má výrazně negativní skóre 2:5.

Preview zápasu Slovensko – Rumunsko. Livesport

"Nemůžete jít do zápasu pouze s myšlenkami na remízu. Pokud to bude 0:0 v 91. minutě a oběma týmům to bude stačit, pak ano. Ale jinak nemá smysl počítat dopředu, vždy musíte chtít vyhrát," uvedl rumunský útočník Valentin Mihaila. "Svému týmu věřím, chceme odehrát dobrý zápas a přepsat historii," přidal trenér Edward Iordanescu.

Rumuni při šesté účasti na Euru sahají po druhém postupu ze skupiny, zatím se jim to povedlo jen v roce 2000. Se Slovenskem, které prošlo do play off pouze v roce 2016, v osmi vzájemných duelech neprohráli.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

"Na minulém Euru nám to uteklo, i když jsme stejně jako letos na úvod skupiny vyhráli. Proti Rumunsku chceme zvítězit, půjdeme si za tím," řekl záložník Juraj Kucka. Jeho spoluhráč a útočník pražské Slavie Ivan Schranz je jedním ze čtyř hráčů na turnaji se dvěma vstřelenými góly.