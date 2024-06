Budu se snažit překonat těch svých pět gólů, řekl Schick před ME. Stihl doléčit lehkou nemoc

Útočník Patrik Schick (28) v minulých dnech doléčil lehkou nemoc a nyní už se s fotbalovou reprezentací na soustředění v Rakousku chystá na mistrovství Evropy. Suverénně nejlepší střelec v české nominaci se na šampionát v Německu těší o to víc, že působí v bundesligovém Leverkusenu. Ve videorozhovoru od FAČR také uvedl, že by na turnaji rád nejméně vyrovnal pět branek, které dal na minulém Euru.

Schick hrál 25. května s Leverkusenem finále domácího poháru proti Kaiserslauternu a poté měl před reprezentačním srazem jen pár dnů volno. "Jsem zvyklý na to, jak to bylo před minulým Eurem. Není to nic nového. Byl jsem teď trochu nemocný, takže jsem rád, že jsem před srazem nějakou pauzu měl, abych se doléčil. Teď už máme přípravu a poslední detaily před Eurem," řekl Schick, který se s reprezentací od pondělí chystá na soustředění v rakouském Schladmingu.

Na minulém Euru, které se hrálo před třemi lety, dal český kanonýr pět branek a ve střelecké tabulce skončil druhý za Portugalcem Cristianem Ronaldem jen kvůli nižšímu počtu asistencí. "Budu se snažit překonat těch svých pět gólů. Když to vyrovnám, bude to taky dobré," uvedl Schick s úsměvem.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Euro se koná v Německu, kde Schick od podzimu 2020 hraje za Leverkusen. "Těším se hodně. Je to v Německu, kde trávím hodně času. Přijede se podívat hodně lidí z Česka, je to blízko. Takže to bude určitě super," řekl Schick.

Český tým vstoupí do Eura zápasem proti Portugalsku v Lipsku, další dva duely skupiny odehraje v Hamburku proti Gruzii a Turecku. "V Lipsku to znám, ale tam dlouho nepobydeme. Budeme v Hamburku, tam to neznám vůbec. Všehovšudy jsem tam byl jednou s nároďákem proti Německu," podotkl Schick.

S Leverkusen prožil skvělou sezonu. Bayer ovládl bundesligu, domácí pohár a jedinou porážku v ročníku utrpěl ve finále Evropské ligy proti Bergamu. "Prohráli jsme tuhle sezonu jen jednou, tak doufám, že si to tady na reprezentaci nezkazím víc," řekl Schick s úsměvem.

Kemp v Rakousku, kde budou svěřenci trenéra Ivana Haška do konce týdne, si pochvaluje. "Zatím za sebou máme necelé dva dny. Vše probíhá v klidu, v pohodě, nejsou žádná zranění. Máme tady vše, co potřebujeme," uvedl Schick.

"Máme tady regeneraci, bazény, vířivky, sauny. Je tady krásný čerstvý vzduch, člověk se může jít třeba jen projít ven. Ale já zůstávám spíš na pokoji, vyspím se, dojdu na masáž, pokecat s klukama," dodal.