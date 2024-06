Superpočítač má před Eurem jasno: Češi postoupí ze skupiny, pak je vyřadí Anglie

Češi by měli postoupit ze skupiny.

Evropský šampionát se kvapem blíží a média si všímají nejrůznějších predikcí a rozborů, jak nejsledovanější fotbalová akce roku dopadne. Superpočítač společnosti Opta, pracoval se vstupními daty 10 000 krát, aby na základě výsledků označil nejpravděpodobnějšího vítěze. Tím by mohla být k radosti listu The Sun, který o výsledcích společnosti Opta informuje, reprezentace Anglie (19,9 procenta na vítězství). Svěřenci českého kouče Ivana Haška mají prý šanci 0,7 procenta.

Česká reprezentace zamíří na šampionát do Německa se základním úkolem, kterým je postup ze skupiny. Celý realizační tým se nechal slyšet, že by mělo jít o splnitelnou metu. Superpočítač společnosti Opta tuto verzi rovněž podpořil, když modeloval cestu Anglie za vítězstvím na Euro 2024.

Tam právě výběr Ivana Haška vidí jako osmifinálového soupeře Anglie, predikce ale český výběr nepotěší, dál podle výsledků půjde po utkání v Gelsenkirchenu tým vedený koučem Southgatem.

Simulace superpočítače nejčastěji ve výsledcích zaznamenala triumf Anglie (19,9 procenta), druhé největší šance dává Francii (19,1 procenta), třetím nejvážnějším adeptem na ovládnutí Eura je domácí Německo (12,4 procenta), obhájci titulu z Itálie pak mají čtvrté největší šance (11,4 procenta). Český výběr je v žebříčku adeptů na titul mistra Evropy na 19. místě, jeho šance jsou prý minimální (0,7 procenta).

Největšími outsidery je dle očekávání Gruzie. Soupeř českého týmu v základní skupině má podle superpočítače šanci na vítězství jen 0,1 procenta.

A jak vidí Opta možnosti českého týmu na šampionátu? Na postup do čtvrtfinále má Haškův tým šanci 18,6 procenta, na semifinále pak 6,7 procenta. Tomu, že by se Češi dostali do finále, jsou dávány šance ve výši dvou procent. Největším favoritem české skupiny F je Portugalsko.