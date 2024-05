Červa zařazení do týmu pro Euro nadchlo. Přítelkyně i mamka nominaci obrečely, přiznal

Lukáše Červa katapultovaly jarní výkony v Plzni do národního týmu.

Záložník Plzně Lukáš Červ (23) si ani v nejlepším snu nedokázal představit, že ho reprezentační trenér Ivan Hašek (60) povolá na přípravný kemp v Rakousku před mistrovstvím Evropy. Jediného nováčka ve výběru zastihla zpráva o premiérové nominaci do národního A-týmu na krátké dovolené v Itálii s rodinou, jeho přítelkyně a matka se štěstím rozplakaly.

Ještě v podzimní části sezony hrával za Liberec, v lednu pak v rámci hráčské výměny mezi Slavií a Plzní zamířil na západ Čech a nyní se může chystat na Euro. "Jaké to pro mě je? Neuvěřitelné, je to fakt neuvěřitelné. Vůbec nevím, co k tomu říct," uvedl Červ.

"Když si vezmu, že ještě na podzim jsem byl v Liberci... Pak přišel velký přestup do Plzně, kde jsem, myslím, odehrál s Viktorkou poměrně solidní jaro. Jsem teď jako v sedmém nebi, ani v největším snu jsem si to nedokázal představit," řekl Červ.

Po nedělním konci ligové sezony si užívá krátkou dovolenou v zahraničí. Reprezentace se sejde v neděli a hned odcestuje na přípravný kemp do Rakouska, kde se bude připravovat na Euro.

"Zpráva o nominaci mě zastihla na krátké dovolené v Itálii, kde jsem s rodinou. Na pláži jsme si pustili ČT sport a sledovali nominační tiskovku," přiblížil Červ. "Přítelkyně i mamka vedle mě brečely, celá rodina máme všichni ohromnou radost," doplnil střední záložník, který v minulosti prošel mládežnickými reprezentacemi.

Nominace zatím není konečným výběrem na Euro, nicméně kouč se všemi 26 hráči pro šampionát počítá. "Je to pro mě zase obrovská motivace. Jdu se porvat o šanci, užít si to a nabrat zkušenosti. Hlavně věřím, že se Euro povede celému týmu," prohlásil Červ.

Vedle něj se do nominace dostali další tři plzeňští hráči. Hašek vybral útočníka Tomáše Chorého, obránce Robina Hranáče a ofenzivního univerzála Pavla Šulce. Poslední dva jmenovaní byli při předchozím srazu v březnu nováčky.

"Je to obrovská čest. Odehráli jsme s Viktorkou dobrou sezonu a tohle je pro mě takový bonus, kterého si fakt vážím. Během přípravného kempu budu makat a chtít ukázat, co ve mně je. Zahrát si na Euro je můj velký sen," uvedl pro klubový web Šulc.

"Je to pro mě ohromná čest a další krok, kterého jsem chtěl dosáhnout. V přípravě budu makat a zabojuju o účast na prestižním turnaji, který bude plný hvězd. Rád bych se s nimi poměřil. Věřím, že mi i tato zkušenost pomůže a zase mě posune," doplnil Hranáč.