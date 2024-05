Hašek o hříšnících: Nikdo z hráčů je nezavrhl. Brabec? V nominaci nechybí kvůli Belmondu

Fotbalová reprezentace doufá, že nominace na soustředění do Rakouska před mistrovstvím Evropy v Německu napsala definitivní tečku za nechvalně proslulou listopadovou kauzou Belmondo. Zatímco dva z tehdy vyřazených hráčů Jan Kuchta a Vladimír Coufal se do národního týmu vracejí, Jakub Brabec v mužstvu opět chybí. Trenér Ivan Hašek (60) na nominační tiskové konferenci zdůraznil, že o zkušeném obránci do poslední chvíle také vážně uvažoval.

Trojice hráčů před závěrečným kvalifikačním zápasem s Moldavskem v Olomouci vyrazila do nočního klubu. Z reprezentace byli hned druhý den vyřazeni a nový trenér Hašek po nástupu do funkce zdědil problém, jak se k triu provinilců postavit. Ačkoliv vyhlásil zásadu, že jednou člověk chybovat může, ale dvakrát už ne, pro březnové přípravné zápasy v Norsku a s Arménií nikoho z trojlístku nepovolal.

"Nevzal jsem je na první sraz, abych měl možnost promluvit si s hráči. Aby to nezasáhlo týmový duch, chtěli jsme zachovat integritu. Nikdo z hráčů v týmu je neodmítl. Jedno z vůbec nejtěžších rozhodnutí teď bylo nevzít právě Brabce. Neohlíželi jsme se ovšem na Belmondo, ale vyrostlo tu několik hráčů na jeho postu, kteří jsou velmi zajímaví," uvedl Hašek.

Vedení asociace případ uzavřelo. "K Belmondu už není potřeba se tolik vracet. Jsem rád, že Ivan nastavil určitá pravidla. Hráči je respektují. Trenérovi jsme dali důvěru, a jelikož je naší ambicí postup ze skupiny, dostal volné ruce, abychom na šampionát vzali to nejsilnější," řekl předseda FAČR Petr Fousek.

Brabec má vedle fotbalových kvalit také vůdčí schopnosti. Byl kapitánem reprezentace do 21 let nebo v Plzni, v národním týmu patřil v éře Haškova předchůdce Jaroslava Šilhavého k lídrům kabiny.

"Mluvili jsme s ním, byli jsme za ním i v Soluni. Hráli ještě o poháry, prohráli s Panathinaikosem, ale měli velmi dobrou sezonu. Jakub není zapšklý, je to velmi inteligentní chlapec. Má toho ještě hodně před sebou. Pokud bychom se na něj obrátili, určitě neodmítne," poukázal Hašek.