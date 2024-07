Chvílemi jsem si myslel, že se na hřišti zblázním, řekl Ronaldo po zápase a ocenil Costu

Cristiano Ronaldo (39) už není tím fotbalistou, který by sám rozhodoval zápasy. Potřebuje servis od spoluhráčů, v ofenzivě ale stále dokáže být velmi platný. V duelu se Slovinskem mu však nebylo přáno. Dostal se do několika zajímavých pozic, hrozil ze standardek a v prodloužení dokonce kopal penaltu. Gólman Jan Oblak (31) všechny jeho pokusy zlikvidoval a dovedl zápas až do závěrečného rozstřelu. V tom Ronaldo poprvé v zápase našel na slovinského fantoma recept a nasměroval Portugalsko za postupem.

Nádech, výdech, rozběh a… zákrok gólmana. Nestává se často, aby se Ronaldo z pokutového kopu mýlil. Zvlášť ne v tak důležité chvíli, jako je prodloužení osmifinále mistrovství Evropy. V pondělí večer ale selhal.

Ve Frankfurtu běžela 105. minuta a hvězdný Portugalec měl na noze postupový gól. Oblak ale vystihl směr jeho střely a udržel Slovince ve hře o senzační postup. "Měl jsem na noze vítězný gól, ale gólman mě přečetl a skvěle zasáhl. Celý rok jsem se z penalty nemýlil, ale ve chvíli, kdy jsem se chtěl prosadit nejvíc, jsem selhal," litoval po zápase Ronaldo.

Sestřih zápasu Portugalsko - Slovinsko (1:0 pen.) Česká televize

Neproměněná penalta s ním zatřásla. Celou pauzu mezi prvním a druhým prodloužením strávil v slzách v hloučku mezi spoluhráči. Bylo vidět, jak moc stojí o to, aby na svém posledním Euru uspěl.

"Cristiano jde všem v kabině příkladem. Emoce, které po neproměněné penaltě projevil byly neuvěřitelné. Po kariéře, jakou má za sebou, by se o průběh turnaje vůbec nemusel zajímat, ale on tím neuvěřitelně žije," přiblížil trenér Roberto Martínez.

Ronaldo neproměnil ani jednu z osmi střel. Opta by Stats Perform

Dvacet minut po penaltovém krachu si Ronaldo postavil míč na bílý puntík podruhé. V závěrečném rozstřelu šel na řadu jako první z Portugalců a tentokrát Oblakovi nedal šanci. Slovinský gólman opět vystihl stranu, pro kterou se Ronaldo rozhodl, míč ale tentokrát zapadl přesně za tyč a Portugalci po první sérii vedli 1:0. "Byl jsem si jistý, že promění a nasměřuje nás za vítězstvím," přiznal po zápase Martínez.

Hlavní zásluhu na výhře měl gólman Diogo Costa. Čtyřiadvacetiletý Portugalec zlikvidoval všechny tři slovinské penalty a jako první brankář v historii v závěrečném rozstřelu neinkasoval jediný gól. "Zachránil nás. Jsou to chvíle, které se nedají ani vysvětlit. V klíčových momentech předvedl tři skvělé zákroky a dovedl nás k výhře," přiznal Ronaldo, kterého ve Frankfurtu sledovala z tribuny i jeho maminka Maria.

Ronaldo v zápase proti Slovinsku neskóroval. Profimedia

Na portugalském kapitánovi bylo po zápase vidět, jak moc se mu ulevilo. "Chvílemi jsem si myslel, že se na hřišti zblázním. Dostával jsem se do šancí a nic. Jsem rád, že se nám klíčovou chvíli povedlo semknout a postoupit," přiznal po utkání. "Nejdřív mi bylo strašně smutno a teď jsem šťastný. Takový je fotbal," líčil už ve výrazně lepším rozpoložení.