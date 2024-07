Euro ONLINE, den 19: Malen prvním dvougólovým střelcem Eura. Gakpo jako Van Basten

Evropský šampionát je v plném proudu a také úterní program jeho 17. edice nabídne fanouškům pořádnou porci zábavy. Rozhoduje se o dalších čtvrtfinalistech. Prvními jsou Nizozemci, kteří porazili Rumunsko a do čtvrtfinále postupují po 16 letech. Vyzvou vítěze souboje mezi Tureckem a Rakouskem. Hlavní události 19. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

22:33 – Trenérovi Ronaldu Koemanovi se velmi zamlouval výkon nizozemských fotbalistů v dnešním vítězném osmifinále mistrovství Evropy s Rumunskem (3:0). Na tiskové konferenci po zápase v Mnichově řekl, že v něm "Oranje" musejí pokračovat, jinak se do finále nedostanou. Jedinou výtku měl k tomu, že jeho svěřencům dlouho trvalo, než vstřelili pojišťující branku. Více informací najdete v článku.

21:40 – Merih Demiral v duelu s Rakouskem poslal Turecko do vedení hned v 57. vteřině a vstřelil nejrychlejší branku v historii vyřazovacích bojů na Euru.

21:05 – Naprosto zběsilý začátek je k vidění v Lipsku v posledním osmifinále mezi Tureckem a Rakouskem. Šance střídá šanci a za pět minut mhlo být skóre klidně 2:2. Prosadili se ale pouze Turci a po gólu Meriha Demirala vedou 1:0.

20:54 – Turecko pro zápas s Rakouskem postrádá kapitána Hakana Calhanolgua a bude tak čelit nepříznivé bilanci. Bez záložníka Interu Turci nedokázali vyhrát žádný z posledních čtyř soutěžních duelů. Třikrát remizovali a jednou prohráli. Zápas sledujte i s audiokomentářem na Livesport.cz.

Sestavy zápasu Turecko - Rakousko Livesport

20:23 – Donyell Malen jako první střídající hráč v nizozemské historii vstřelil dvě branky v jednom duelu. V reprezentačním dresu dal už osm branek z pozice náhradníka a na druhém místě historicých tabulek vyrovnal Klaase-Jana Huntelaara. Navíc se stal vůbec prvním dvougólovým střelcem letošního Eura.

Statistiky Donyella Malena Opta by StatsPerform

20:20 – Cody Gakpo je ve věku 25 let a 56 dní nejmladším hráčem Nizozemska, který skóroval a asistoval ve vyřazovacím zápase na velkém turnaji od finále Eura 1988, kdy se to povedlo Marcu van Bastenovi. Legendárnímu útočníkovi tehdy bylo 23 let a 238 dní.

19:54 – Nizozemci porazili Rumunsko 3:0 a po 16 letech postoupili do čtvrtfinále ME. V něm vyzvou vítěze večerního zápasu Rakousko - Turecko.

Sestřih zápasu Rumunsko - Nizozemsko Česká televize

18:56 – Hořkosladkou kapitolu svého příběhu napsal na Euru slovinský fotbalista Josip Iličič. Bývalý hráč Atalanty překonal psychické problémy a za rodné Slovinsko si na sklonku kariéry poprvé zahrál na velkém turnaji. V klíčovém momentu během penaltového rozstřelu v osmifinále s Portugalskem ale selhal. Více informací najdete v článku.

17:30 – Ivan Schranz si svými skvělými výkony na Euru řekl o pozornost a ve hře je jeho odchod z pražské Slavie. První nabídky na zatím stále ještě jednoho z nejlepších střelců Eura už podle agenta Václava Ježdíka začaly chodit. Více informací najdete v článku.

15:05 – Slovinci sice už na evropském šampionátu nepřidají ani minutu, přesto zanechali v Německu velmi dobrý dojem. Dva jejich hráči dokonce vévodí fitness statistikám Eura. Více informací najdete v článku.

Slovinci vládnou fitness statistikám. Livesport

14:20 – Portugalští reprezentanti porazili v osmifinále mistrovství Evropy ve Frankfurtu nad Mohanem výběr Slovinska po bezbrankovém průběhu až na penalty, jejich útočník Cristiano Ronaldo přitom v prodloužení neproměnil nařízený pokutový kop ze hry. Při rozstřelu nicméně úspěšně složil reparát a stal se zároveň ve věku 39 let a 147 dní nejstarším úspěšným střelcem penalt na evropském šampionátu.

12:40 – Livesport nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia, které doprovází každý hrací den Eura 2024 v Německu a jehož tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o osmifinálové utkání Rumunsko – Nizozemsko, které rozebral fotbalový expert a někdejší brankář Olomouce, Bohemians nebo skotských Hearts Zdeněk Zlámal. Více informací najdete v článku.

Studio k zápasu Rumunsko - Nizozemsko. Livesport

12:00 – Reprezentantům Anglie po postupu přes Slovensko do čtvrtfinále mistrovství Evropy zahrál Ed Sheeran. Jeden z nejúspěšnějších hudebníků současnosti navštívil základnu výběru Garetha Southgatea v Blankenhainu v pondělí. Uvedla to agentura Reuters. Sheeran už na šampionátu v Německu navštívil zápas Anglie s Dánskem a přímo z tribuny sledoval i nedělní obrat proti Slovensku. Anglie byla na pokraji vyřazení.

10:20 – Granit Xhaka je v péči lékařů a čeká na výsledky podrobného vyšetření. Švýcarského záložníka trápí svalové zranění a je ohrožen jeho start ve čtvrtfinále ME proti Anglii.

10:05 – Italský fotbalový svaz (FIGC) po nezdaru národního týmu na mistrovství Evropy vyhlásil předčasné volby. Podle svazového webu se uskuteční letos v listopadu místo původního termínu stanoveného na březen 2025.

09:50 – Hráči Francie v osmifinále mistrovství Evropy porazili Belgii nejtěsnějším možným způsobem, o jediný gól se "postaral" tečí do vlastní sítě obránce Jan Vertonghen po střele střídajícího Randala Kola Muaniho. Ten přišel na hřiště až po uplynutí hodiny hry a pět minut před koncem způsobil rozhodující moment. "Je to hezké, gól v samém závěru osvobozuje celý tým. To je role náhradníka, vnést trochu svěžesti na trávník a korunovat práci, kterou odvedli vaši spoluhráči. Podařilo se nám udržet čisté konto a skórovat, jsme hrdí. Myslím, že můžeme vítězství v klidu oslavit a soustředit se na další zápas," pochvaloval si útočník PSG.

Sestřih zápasu Francie - Belgie (1:0). Česká televize

08:40 – Kingsley Coman se podruhé během evropského šampionátu odpojil od francouzské reprezentace. Křídelník po včerejší výhře nad Belgií znovu odletěl do Švédska za svou manželkou, se kterou očekává narození čtvrtého potomka.

07:35 – Souboj dvou skvělých brankářů nabídlo osmifinále mezi Portugalskem a Slovinskem. Zatímco před penaltovým rozstřelem kraloval zejména Jan Oblak, v něm na sebe strhl pozornost Diogo Costa. Gólman Porta chytil všechny tři pokusy protihráčů. Povedlo se mu to jako prvnímu brankáři v dějinách ME.

06:25 – Francie v pondělním osmifinále skolila Belgii, tuhle reprezentaci přitom porazila už popáté za sebou (1984-2024), tedy bez přátelských utkání. Proti tomuto soupeři je to pro Les Bleus vůbec nejdelší vítězná série v historii, mezi lety 1938 až 1944 vyhráli Francouzi nad výběrem Belgičanů čtyřikrát v řadě.

06:20 – Zajímavou statistiku přinesla jedna z anglických televizí během osmifinálového utkání mezi Portugalskem a Slovinskem. Cristiano Ronaldo se na velkých turnajích ve své kariéře postavil k celkem 60 přímým kopům, skóroval z nich přitom jen jednou. Statistiky nezměnil k lepšímu ani v pondělním duelu.

Ronaldo neproměnil ani jednu z osmi střel. Opta by Stats Perform

06:10 – Francouzský útočník Kylian Mbappé se sice v pondělním osmifinále na Euru proti Belgii gólově neprosadil, byl ovšem aktivní, což dokazuje jeho statistika pěti střeleckých pokusů na branu. To je pro něj kariérně druhý největší počet v těch zápasech za reprezentaci, ve kterých nakonec neskóroval. Svých rekordních šest střel vyprodukoval na minulém evropském šampionátu, paradoxně také v osmifinálovém utkání. V souboji se Švýcarskem si nakonec rovněž přesný zásah nepřipsal.