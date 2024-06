Co ukázali Češi proti Gruzii: Změny v sestavě, trápení v koncovce i smolař Hranáč

Druhé vystoupení české fotbalové reprezentace na Euru je minulostí. Výběr trenéra Ivana Haška (60) sahal na stadionu v Hamburku po vítězství nad Gruzií, nakonec se ale musel spokojit s bodem za remízu 1:1, což znamená jediné. Pokud Češi chtějí myslet na postup do další fáze evropského šampionátu, budou muset vyhrát závěrečný zápas proti Turecku.

Změny tým herně nastartovaly

Trenér Ivan Hašek udělal tři změny v základní sestavě a čeští fanoušci, pokud tedy pomineme trápení v koncovce, viděli, že to český tým dopředu umí rozbalit. Za pár minut toho předvedli v ofenzivě daleko víc, než za úvodní půli duelu s Portugalskem.

A to ještě v základní sestavě chyběl zdravotně indisponovaný Antonín Barák, který přišel na hřiště až jako střídající žolík. "V kombinaci jsme byli úspěšní, ale chybělo nám víc hráčů ve finální fázi. Měl tam být větší tlak v pokutovém území," konstatoval bývalý trenér národního týmu Pavel Vrba v televizním studiu. Ve druhém poločase vyšla trenéru Haškovi střídání, chyběla jen vítězná branka.

Sestřih zápasu Gruzie - Česko (1:1). Česká televize

Zmar v koncovce trvá

Snahu nelze tentokrát českému týmu upřít. Za první poločas zkoušeli svěřenci trenéra Haška ohrozit bránu soupeře hned devatenáctkrát, prosadili se ale až po přestávce. A to ještě s pořádnou klikou, kdy se míč odrazil do sítě Gruzie šťastně od hrudníku Patrika Schicka.

Hodně nastartovaný byl i Adam Hložek, který nutně potřebuje protrhnout trápení v koncovce. Jednou se mu to sice povedlo, ale video odhalilo neúmyslné zahrání rukou a bylo po radosti. "Strategie i výběr hráčů byl zvolený dobře, za poločas jsme mohli dát klidně tři góly," glosoval útočnou hru českého týmu bývalý kouč reprezentace Vrba.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Hranáč opět smolařem

Česká obrana nebyla podle očekávání tak vytížená, jako v duelu s Portugalskem. Ataky soupeře zvládala odvracet bez výraznějších problémů, opět ale úřadoval smolař Eura Robin Hranáč. Ten se nachomýtl ke dvěma inkasovaným brankám v duelu s Portugalskem a prokletí se nezbavil ani proti Gruzii.

Krátce před poločasem totiž míč zasáhl v českém pokutovém území rukou a sudí Siebert po intervenci VAR a po prohlédnutí videa nařídil penaltu, z níž Haškův tým inkasoval gól. "Nároďák v něm našel stopera, kterého bude využívat ještě řadu let, ale zatím je to tedy smolař," konstatoval vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský v roli experta ČT Sport.

Hranáč a jeho statistiky proti Gruzii. Opta by Stats Perform

Strach o kanonýra Schicka

Český útočník Patrik Schick se gólem proti Gruzii stal historicky nejlepším střelcem české reprezentace na mistrovství Evropy, na kontě má šest přesných zásahů. V 68. minutě ale musel kvůli zraněnému lýtka ze hry a fanouškům zatrnulo. "Bohužel je to lýtko, není to nic dobrého. Co přesně to je, neřeknu," uvedl Schick pro ČT Sport. "Bohužel to nevypadá před Tureckem dobře. Pro Patrika to byl ideální zápas, kdy to tam létalo z obou stran. Podal dobrý výkon," zhodnotil výkon kanonýra Leverkusenu Poborský.