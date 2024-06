Gruzie – Česko 1:1. Národní tým nevyužil herní převahu a bere pouze bod, Schick odstoupil kvůli zranění

Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy remizovali s Gruzií 1:1 a připsali si první bod do tabulky. Svěřenci Ivana Haška byli sice v prvním poločase aktivnějším týmem, do vedení šli ale Gruzínci, kteří na konci prvního poločasu zásluhou Georgese Mikautadzeho (23) proměnili penaltu. Ve druhé půli se Česku podařilo vyrovnat, když se po rohovém kopu prosadil Patrik Schick (28).

Český výběr vstoupil do utkání skvěle, když se ve třetí minutě dostali do dvou obrovských šancí Adam Hložek a vzápětí i Patrik Schick, pokaždé ale skvěle zakročil gólman Giorgi Mamardašvili. Převaha národního týmu pokračovala i v další pasáži zápasu, což vygradovalo ve 23. minutě, kdy se za obranou soupeře objevil Hložek a na druhý pokus dotlačil míč do sítě – radost však netrvala dlouho, VAR odvolal branku kvůli hře rukou.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko. Česká televize

Do další velké šance se o čtyři minuty později dostal Václav Černý, který ale netrefil balon podle představ a stav zůstal bez branek. Mamardašvili se musel ohánět i ve 29. minutě, kdy lapil tvrdou ránu Hložka.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

K prvnímu vážnějšímu ohrožení české branky se hráči Gruzie dostali až v nastavení první půle, když se sám před Staňkem objevil Kašia. Brankář pražské Slavie sice gruzínského fotbalistu vychytal, rozhodčí však po konzultaci s VARem nařídil penaltu za Hranáčovu hru rukou. Výhodu pokutového kopu pak Georges Mikautadze využil a poslal Gruzii do vedení. Ještě do poločasu mohlo být srovnáno, jenže Schick opět ztroskotal na skvěle chytajícím Mamardašvilim.

I na začátku druhého dějství předváděly oba celky atraktivní podívanou, což v 59. minutě vyústilo ve vyrovnávací branku Schicka, jenž po rohovém kopu se štěstím dopravil míč za bezmocného Mamardašviliho. O chvíli později mohli jít svěřenci Ivana Haška do vedení, hlavička Ladislava Krejčího ale zamířila těsně vedle branky.

Češi doplatili na neproměňování šancí. Enetpulse

Do další šance se dostal střídající Matěj Jurásek, jeho dalekonosnou ránu ale opora v brance Gruzie znovu zneškodnila. S přibývajícími minutami narůstala převaha českého týmu, jenž se díky tomu dostával také do slibných šancí – Mojmír Chytil ani Ondřej Lingr však nemířili přesně.

V závěru utkání mohla rozhodnout Gruzie z rychlého brejku, ale Lobžanidze ve velké šanci přestřelil. Oba týmy tak berou ze zápasu bod. Český výběr čeká poslední utkání ve skupině ve středu, kdy se utká s Tureckem.