Co ukázali Češi proti Turecku: Barákův zkrat, deset statečných i bídná koncovka

Třetí vystoupení české fotbalové reprezentace bylo její poslední na letošním Euru. Výběr trenéra Ivana Haška (60) totiž na stadionu v Hamburku prohrál v bitvě o všechno s Tureckem 1:2 a s turnajem se loučí bez jediné výhry. Po vyloučení Antonína Baráka (29) se s Turky pralo deset statečných, tým si vytvořil několik jasných šancí, ale v koncovce to opět byla velká bída.

Disciplína zradila tým

Jestliže měl trenér Ivan Hašek pro zápas nějaké taktické plány, ve 20. minutě vzaly zřejmě za své. To totiž viděl druhou žlutou kartu Antonín Barák a Češi museli do deseti. "Byl v obou situacích, kdy dostal žlutou kartu, pomalejší a musel faulovat," všiml si expert ČT Luděk Zelenka.

"To vyloučení znamenalo hrubé ovlivnění zápasu. Tondovi chybí dynamika i rychlost, nevím zda se hodí na tento post," nešetřil kritikou ani vicemistr Evropy 1996 Karel Poborský. Na lavičce náhradníků viděl žlutou kartu za protesty i absentující útočník Patrik Schick, což znamenalo jediné – i kdyby Češi prošli do další fáze turnaje, stop by mu vystavily žluté karty.

Antonín Barák musel ze hřiště už ve 20. minutě. Profimedia

Deset statečných se rvalo

Češi se s Eurem loučili možná nejlepším výkonem, o to víc je porážka s Tureckem bolí. Sen o postupu se rozplynul. "Bojovalo se, makalo. V deseti. Dělalo se všechno možné, ale nešlo to. Jsem smutný za kluky, je to tragédie," mrzelo vyřazení bývalého reprezentanta Michala Kadlece.

"Měli jsme na to, ale naplno se začalo hrát až o deseti," dodal další bývalý hráč národního týmu Tomáš Ujfaluši. "Byl to nejlepší výkon, bojovný a týmový," doplnil vicemistr Evropy Karel Poborský.

Sestřih zápasu Česko - Turecko (1:2). Česká televize

Bídná koncovka srážela tým

Neproměňování šancí a to i těch největších se po Euru jistě stane noční můrou, která bude české hráče, trenéry i fanoušky pořádně strašit. Zápas s Tureckem nevybočil z řady, možnosti jako měl David Jurásek prostě musí končit v brance. "Škoda, že Juras nedal gól, to byla obrovská šance," přitakal Tomáš Pešír, bývalý útočník a také v minulosti manažer národního týmu.

Jediným střelcem se ve středu večer stal kapitán Tomáš Souček, když se prosadil po vyhraném souboji Tomáše Chorého. Na úspěch v zápase to nestačilo. A na postup tuplem ne. "Když máme deset gólovek, tak už to není smůla," dodal Poborský.

Češi opět doplatili na neproměňování šancí. Enetpulse

Turecko opět poslalo Čechy ze hry

Evropské šampionáty v letech 2008, 2016, 2024 mají jednoho společného jmenovatele. Česko hrálo klíčový duel ve skupině opět s Tureckem a neuspělo. Ve všech třech případech navíc pro český tým tímto duelem Euro skončilo. "Ukázalo se, že byla možná škoda mít Portugalsko hned v prvním utkání, když vidím, co dokázala Gruzie," všímá si Michal Kadlec, bývalý reprezentant.

"Tohle je prostě neúspěch, propadáme individuálně. Když bude někdo tvrdit něco jiného, bude to špatně. V té skupině jsme byli prostě nejhorší," doplnil vicemistr Evropy 1996 Karel Poborský.