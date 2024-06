Euro ONLINE, den 13: Gruzie slaví senzační postup, nejrychlejší červená pro Baráka

Evropský šampionát je v plném proudu a také středeční program jeho 17. edice nabídla fanouškům zajímavou porci zábavy – postup do osmifinále si vybojovalo jak Slovensko, tak poměrně překvapivě i Gruzie, jež v posledním zápase ve skupině porazila Portugalsko 2:0. Hlavní události 13. dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:59 – Třetí vystoupení české fotbalové reprezentace bylo její poslední na letošním Euru. Výběr trenéra Ivana Haška totiž na stadionu v Hamburku prohrál v bitvě o všechno s Tureckem 1:2 a s turnajem se loučí bez jediné výhry. Po vyloučení Antonína Baráka se s Turky pralo deset statečných, tým si vytvořil několik jasných šancí, ale v koncovce to opět byla velká bída. Více informací najdete v článku.

Tomáš Souček a spol. byli po zápase zklamaní. Profimedia

23:05 – Čeští fotbalisté nedosáhli na vítězství potřebné k postupu do osmifinále a po porážce 1:2 od Turecka ve třetím kole skupiny F na mistrovství Evropy končí. V emocemi nabitém duelu s historicky neoblíbeným soupeřem byl už ve 20. minutě za dva zbytečné fauly vyloučen Antonín Barák.

S početní nevýhodou se sice Češi prali poměrně statečně, přesto jako první inkasovali, když zraněného Jindřicha Staňka překonal Hakan Calhanoglu. Vyrovnání obstaral kapitán Tomáš Souček, na více už však naši reprezentanti ve vyhroceném závěru nedosáhli a naopak v nastavení sami inkasovali. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Česko - Turecko (1:2). Česká televize

22:55 – Fotbalisté Gruzie v posledním utkání skupiny F mistrovství Evropy šokovali Portugalce a po výhře 2:0 si zajistili historicky první postup do osmifinále Eura. Fanoušky outsidera rozjásal už ve druhé minutě Khvicha Kvaratskhelia. Fantastickou formu potvrdil i Georges Mikautadze, jenž na první trefu asistoval a po změně stran sám proměnil pokutový kop. Útočník francouzských Mét se tak přímo podílel na všech brankách Gruzínců na letošním turnaji.

V základní sestavě značně obměnění Portugalci sice i přes porážku postoupili z první příčky, zklamaný ale mohl být Cristiano Ronaldo, který neoslavil svůj jubilejní 50. start na velkém mezinárodním turnaji výhrou. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Gruzie - Portugalsko (2:0). Česká televize

22:30 – Důležitý moment utkání, kdy VAR posvětil gól Tomáše Součka na 1:1.

VAR posvětil gól Součka. Jan Morávek

22:15 – Český výběr krátce po startu druhé půle obdržel od Turků gól, předcházelo mu přitom vyhozené rameno brankáře Jindřicha Staňka. Toho vzápětí vystřídal náhradní gólman Matěj Kovář.

20:25 – Český národní tým hraje už od 20. minuty proti Turecku v deseti, Antonín Barák totiž po šlapáku na Özcana dostal druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Navíc se jednalo o vůbec nejrychleji udělenou červenou kartu na ME.

20:00 – Fotbalisté Slovenska v závěrečném utkání skupinové fáze na ME remizovali s Rumunskem 1:1, čímž si zajistili postup do vyřazovací fáze turnaje. Slovensko vstoupilo do utkání skvěle, což ve 24. minutě vyústilo ve vedoucí branku Ondreje Dudy. Rumuni však ještě do poločasu zásluhou proměněné penalty Razvana Marina dokázali vyrovnat.

Vzhledem k tomu, že remízový stav oběma týmům stačil k postupu, větší šance už k vidění nebyly. Už nyní je jasné, že svěřenci Francesca Calzony narazí v osmifinále na velmi těžkého soupeře – podle večerních výsledků ve skupině F se jím stane buď Anglie, nebo Španělsko. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Slovensko - Rumunsko (1:1) Česká televize

19:55 – Fotbalisté Belgie získali v závěrečném kole základní fáze mistrovství Evropy kýžený postupový výsledek, když remizovali s Ukrajinou 0:0. Do posledních duelů skupiny vstupovali všichni čtyři její účastníci se shodným bodovým ziskem, kvůli vysoké porážce od Rumunů se ovšem nacházeli v nejhorší pozici svěřenci Serhije Rebrova. Těm se navzdory několika zajímavým příležitostem nepodařilo prolomit obranu Rudých ďáblů a s Eurem se rozloučili.

Belgičané si naopak vysloužili osmifinálový střet s Francií, která v roce 2018 ukončila jejich úspěšné tažení mistrovstvím světa. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Ukrajina - Belgie (0:0). Česká televize

19:40 – Domácí stánek HSV, který má během Eura kapacitu 50 215 míst, se už před zápasem Česka s Tureckem začíná plnit. Přímo na místě je také expert Livesport Zpráv Jan Morávek, který bude zápas sledovat a analyzovat.

Stadion v Hamburku se začíná pomalu plnit. Jan Morávek

19:30 – Čeští fotbalisté před pár okamžiky dorazili přímo na stadion v Hamburku, kde je čeká klíčový zápas o setrvání v turnaji.

Příjezd českých fotbalistů na stadion před zápasem s Tureckem. Jan Morávek

19:10 – Ondrej Duda je první slovenský hráč v historii, který se trefil na dvou velkých šampionátech. Mezi střelce se zapsal jak na Euru v roce 2016, tak i na tom letošním, když otevřel skóre zápasu proti Rumunsku.

18:40 – Ani expert Livesport Zpráv Jan Morávek neunikl pozorným očím českých fanoušků, kteří se rozhodli požádat ho v dějišti veledůležitého zápasu s Tureckem o památeční fotografii.

Fanoušci se fotili s bývalým bundesligovým hráčem Janem Morávkem. Jan Morávek

17:45 – Expert Livesport Zpráv Jan Morávek již dorazil k Českému domu v Hamburku, který se plní příznivci výběru Ivana Haška. Přes hojnou účast jsou čeští fanoušci v přístavním městě v citelné menšině.

V Českém domě se schází fanoušci svěřenců trenéra Ivana Haška. Jan Morávek

16:37 – Ofenzivní univerzál Phil Foden, který na klubové úrovni hájí barvy Manchesteru City, dočasně opustil kádr anglické reprezentace a zamířil zpět do Velké Británie. Na vině je neodkladná rodinná záležitost, informovala tamější fotbalová asociace. Podle BBC odjel k porodu svého třetího dítěte. Čtyřiadvacetiletý rodák ze Stockportu patří mezi základní stavební kameny výběru Garetha Southgatea.

15:52 – Maďarský fotbalista Barnabás Varga byl dva dny po operaci obličeje propuštěn z nemocnice ve Stuttgartu a už je doma ve vlasti. Devětadvacetiletý útočník utrpěl v nedělním utkání mistrovství Evropy proti Skotsku po srážce s brankářem soupeře Angusem Gunnem několik zlomenin v obličeji a otřes mozku.

14:35 – To, kdo bude mít ve večerním utkání mezi Českem a Tureckem větší podporu z tribun, je celkem jasné – už nyní jsou v ulicích Hamburku vidět především fanoušci českého soupeře. Přímo do centra dění dorazil také expert Livesport Zpráv Jan Morávek, který bude tento důležitý duel analyzovat přímo ze stadionu.

V ulicích Hamburku už jsou vidět fanoušci Turecka. Livesport

14:00 – Volno měl dnes dopoledne Antonio Rüdiger. Německý obránce laboruje se stehenním svalem, zranění si přivodil v závěru utkání proti Švýcarsku.

13:20 – Dánsko a Slovinsko se postaraly o jednu z největších kuriozit mistrovství Evropy v Německu. Skandinávci obsadili konečné druhé místo ve skupině C vzhledem k málo vídané shodě díky lepšímu disciplinárnímu hledisku, což je při rovnosti bodů až sedmé rozhodující kritérium. Ještě večer po skončení závěrečných zápasů se přitom zdálo, že rozhodl koeficient z kvalifikace, což by bylo úplně poslední osmé kritérium. UEFA však následně upřesnila, že klíčová byla žlutá karta pro asistenta trenéra Slovinců Milivoje Novakoviče, kterou na turnaji trochu v utajení dostal.

13:10 – Křídelník Phil Foden naskočil do všech anglických zápasů na šampionátu – stejně jako kanonýr Harry Kane. Přesto od hráče Manchesteru City směřovala ke kapitánovi výběru přihrávka jen jedinkrát. Více jich od něj obdržel i brankář Jordan Pickford (3).

12:05 – Vše se zdá naprosto jasné. Česká reprezentace postoupí do osmifinále Eura 2024 jen v případě vítězství nad Tureckem. Další souvislosti tohoto zápasu, ale i zbývajících skupinových bojů, však nabízí myšlenky ke spekulacím. Například Slovensku s Rumunskem snadno vystačí k postupu vzájemná remíza a oba celky by mohly být spokojené. Více informací najdete v článku.

11:30 – Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Dnes půjde hned o dvě utkání, přičemž tím prvním je duel mezi Slovenskem a Rumunskem, který rozebral fotbalový expert a trenér českého národního týmu do 18 let Aleš Křeček. Více informací najdete v článku.

Studio k zápasu Slovensko - Rumunsko. Livesport

09:12 – Bitvy s Turky? Na Euru se dosud odehrály dvě. Obě důležité. A obě dopadly pro český národní tým neslavně. Klíčové zápasy šampionátů z let 2008 a 2016 si můžete připomenout na v článku na Livesport.cz.

08:57 – Na veledůležitý souboj Česka s Tureckem, který je na programu od 21:00 v Hamburku, vyrazil také expert Livesport Zpráv a bývalý dlouholetý bundesligový hráč Jan Morávek, tentokrát vlakem.

Jan Morávek nabídne svůj pohled na zápas Česko – Turecko. Jan Morávek

06:32 – Poslední skupinový zápas čeká ve středu od 21:00 také Čechy. Pokud chtějí svěřenci Ivana Haška na turnaji pokračovat i ve vyřazovací části, musí v něm bezpodmínečně porazit Turecko. V souběžně hraném utkání vyzve Gruzie Portugalsko. Více informací o českém zápase najdete v článku.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

06:24 – Gareth Southgate naordinoval Anglii opatrný styl hry, přesto ostrovní stát postoupil ze skupiny C z prvního místa – a to s celkovým skóre 2:1. Obdobně si vedly i ostatní týmy s výjimkou Srbska, které dalo jen jednu branku. V dané skupině tak padlo jen sedm gólů, což je historické minimum základních skupin evropských šampionátů. Stejně jich padlo ještě v roce 2016, kdy taktéž ve skupině C byly Německo, Polsko, Ukrajina a Severní Irsko.

6:20 – Během závěrečného dne skupinové fáze se na rozhodne mimo jiné o postupujících z nejvyrovnanější skupiny E, v níž mají všechny týmy po dvou kolech na kontě tři body. Ve středu od 18:00 se utkají ve Stuttgartu Ukrajina s Belgií a ve Frankfurtu Slovensko s Rumunskem. Remíza dává jistotu účasti ve vyřazovací fázi Belgii, Rumunsku a Slovensku. Více informací najdete v článku.