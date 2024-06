Duel o postup pohledem dat: Dánové i Srbové mají problémy v útoku i vítězit na velkých turnajích

Největší drama z úterního programu mistrovství Evropy slibuje duel Dánska se Srbskem, jejichž fotbalisté se utkají o druhé postupové místo za předpokládaným vítězem skupiny Anglií. Srbové mají jediný bod, jejž zachránili až v 96. minutě duelu proti Slovinsku, a potřebují vyhrát, plný bodový zisk je téměř nutností i pro Dány, kteří minule naznačili svou sílu proti Anglii. Co napovídají o jejich souboji data?

Předně, nedá se očekávat žádný brankostroj. Ve skupině C jsou góly nedostatkovým zbožím, v žádné jiné jich nepadlo během prvních dvou kol turnaje méně než v této – sedm (průměr 1,75 na zápas). Zvlášť Srbsko hledá způsob, jak si vytvářet lepší šance. Pouze čtyři týmy dosud v Německu nasbíraly nižší hodnotu očekávaných gólů než Mitrovič a spol. (1,8).

Většinu z toho navíc Srbové zvládli proti Slovinsku. Po vlažném výkonu proti Anglii, který vyústil v nejnižší xG v jednom zápase na turnaji (0,18), se snažili prolomit obranu soupeře spoustou centrů. Celkem 33 (včetně rohů) bylo zatím druhým nejvyšším počtem v utkání letošního Eura.

Přitom tahle taktika vůbec nevycházela. Plných 24 centrů slovinská obrana odvrátila, Srbové tak v tomto aspektu hry měli chabou úspěšnost 27 %. Až ten závěrečný dal trenéru Stojkovičovi za pravdu, když Luka Jovič hlavou usměrnil míč Ivana Iliče. Proti Dánům se tento herní plán pravděpodobně nezmění, protože Srbové mají v sestavě potenciálně jednoho z nejúdernějších forvardů na Euru.

Aleksandar Mitrovič však zatím jen těžko hledá cestu do sítě. Pouze dva hráči měli během prvních dvou utkání tohoto turnaje víc střel než on, aniž by skórovali (sedm, po Cristianu Ronaldovi s devíti a Romelu Lukakuovi s osmi). Šest z těchto střel vyslal Mitrovič proti Slovinsku, z toho čtyři po centrech. V tomto zápase nevyužil tři velké šance.

Avšak alespoň se do nich dostává. To Dán Rasmus Höjlund se za klub i zemi trápí, v posledních 19 zápasech za Dánsko a Manchester United dal jen tři góly. Je to dané i tím, že v reprezentaci vůbec nemá příležitost ke svým oblíbeným brejkům. V posledních šesti zápasech za svou zemi zaznamenal osm střel s celkovou hodnotou 0,54 očekávaných gólů a vytvořil si pouze jednu šanci. Žádná z nich nevedla ke gólu či asistenci.

Na Euru zatím během dvou zápasů vystřelil pouze jednou. Naštěstí pro něj si všichni ostatní dánští útočníci dohromady vedli stejně (jedna střela Mikkela Damsgaarda proti Anglii). A tak se zdá, že se červenobílí budou muset spolehnout na jiného hráče Manchesteru United.

Christian Eriksen je zatím absolutní hvězdou Dánska. Proti Srbsku může předstihnout spoluhráče Simona Kjaera v počtu zápasů za národní tým (oba 132 zápasů). Jeho součástí je už víc než 14 let, ovšem ještě zdaleka nekončí. Na turnaji dosud zaznamenal (8) nebo připravil (11) 19 střel, což je nejvíc ze všech. Ve svých 32 letech a 127 dnech se stal nejstarším hráčem s víc než třemi vytvořenými šancemi v zápase Eura od dob Itala Andrey Pirla (33 let v roce 2012).

Eriksen se navíc uplatňuje i v defenzivě. Je jedním z 29 fotbalistů, kteří během prvních dvou kol šampionátu získali míč víc než 10krát, což je v náročném herním stylu Kaspera Hjulmanda vítaná vlastnost. Dánský kouč sází na intenzivní presink, přičemž jeho svěřencům patřila před závěrečnými duely ve skupině druhá příčka v počtu zisků balonu v útočné třetině hřiště (19).

Díky tomu si Dánové zachovávají svůj charakteristický styl trpělivých přihrávek, větší držení míče než oni mají zatím pouze Německo, Portugalsko a Chorvatsko. Jak však podtrhuje případ jejich útočníka Höjlunda, nedokázali to dosud zúročit. V celkovém počtu střel (32) jim sice patřilo po dvou duelech výborné páté místo, celkem 14 jich však bylo z dálky (třetí nejvyšší číslo ze všech).

Nasbírali tak hodnotu pouze 2,48 xG a průměr 0,078 xG na jednu střelu je řadí mezi nejhorší týmy turnaje. Jednou z příčin může být neschopnost Dánů prosadit se proti soupeři individuálně. Tým je na posledním místě jak v počtu úspěšných driblinků (pět z 18), tak v úspěšnosti z těchto situací (28 %).

Dánové se alespoň mohou spolehnout na historickou vzájemnou bilanci. Nad Srby vyhráli všechny tří předchozí zápasy (skóre 8:1). Ideální šance na to utnout šest duelů dlouhé čekání na výhru na velkém turnaji, což je pro Seveřany vyrovnaný negativní rekord z let 1986-1992. Srbové mají aktuálně tuhle šňůru dokonce ještě o jeden duel delší...