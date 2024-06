Eriksen skóroval, ale mrzela ho ztráta bodů. Proti Anglii to bude otevřené, burcuje

Tři roky a čtyři dny po srdečním kolapsu v utkání Eura proti Finsku se dánský fotbalista Christian Eriksen (32) vrátil na evropský šampionát gólem v duelu se Slovinskem. Záložník Manchesteru United v zápase prvního kola skupiny C otevřel v 17. minutě skóre, z vítězného vstupu do turnaje se ale radovat nemohl. Favorit totiž vedení neudržel a po brance Erika Janži ze 77. minuty bral jen bod. Eriksen ze ztráty radost pochopitelně neměl, ale už vyhlížel duel s Anglií.

Eriksen přesně před 1100 dny zkolaboval během úvodního duelu Dánů na posledním Euru. Po zástavě srdce bojoval o život a přímo na trávníku kodaňského stadionu Parken ho museli oživovat lékaři. Po kolapsu mu byl voperován kardioverter-defibrilátor a tvořivý záložník se postupně k fotbalu vrátil. V neděli symbolicky gólem dokonal návrat na evropský šampionát, když si naběhl do vápna a pohotově zakončil signál po autovém vhazování.

"Samozřejmě to byl krásný pocit, gól přišel ve správný moment, navíc před tolika dánskými fanoušky. Říkali jsme si, že bychom mohli udeřit ze standardní situace. To se podařilo, bohužel se to pak povedlo i soupeři," citovala Eriksena agentura Reuters.

Sestřih utkání Slovinsko – Dánsko. Livesport CZ+SK

Semifinalisté posledního ME vedení neudrželi a stejně jako před třemi lety ztratili body hned v prvním utkání. "Teď se cítíme mizerně, pokaždé vás mrzí, když v závěru neudržíte vedení. Máme bod, pochopitelně bychom chtěli spíš tři, ale ve fotbale to není vždycky tak jednoduché," podotkl záložník United, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

"Odehrál fantastické utkání, diktoval naši hru. Je to výjimečný hráč. Chceme po něm, aby hrál trochu výše a tlačil se do zakončení, protože umí vystřelit i vytvořit šanci pro spoluhráče. Dnes se to vyplatilo," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand.

Eriksenovy statistiky proti Slovinsku. Opta by Stats Perform / AFP

Eriksen má na kontě 42 reprezentačních gólů a je jasně nejlepším střelcem současného dánského výběru. Tým na něj bude spoléhat i v dalších utkáních skupiny proti Anglii a Srbsku. "Turnaj jde dál, musíme se chytit v dalších zápasech. Už ten nejbližší proti Anglii nebude jednoduchý, ale všechno je otevřené," dodal Eriksen.